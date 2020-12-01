- Вотикеево присоединили к Орджоникидзевскому району 18 лет назад с ворохом нерешенных проблем, - говорит председатель инициативной группы села Шаймухамет Шайбеков, - некоторые из них уже удалось решить.

Лет пять назад в дома вотикеевцев пришла вода, в 2017-2018 гг. появилось уличное освещение. В скором времени пустили рейсовый автобус. Из благ цивилизации здесь также медпункт и магазин.

Сегодня в селе проживают около 300 человек, большинство из них – пожилые люди. Немногочисленная молодежь работает в городе. А ведь когда-то в здешних местах кипела жизнь: был колхоз. Но с развалом большой страны он тоже пришел в упадок. Со времен Союза осталась и дорога, асфальтированная в 80-х годах прошлого века. Несколько раз жители обращались в разные инстанции с просьбой привести ее в порядок, но безрезультатно. И после встречи с главой района Маратом Мударисовичем Галиуллиным приняли решение: надо заасфальтировать хотя бы 300 метров Луговой, приняв участие в программе поддержки местных инициатив. Вотикеевцы надеются выиграть грант в 1 миллион рублей. Тем более, что опыт участия в ППМИ у них уже есть: благодаря ей в селе появились уличные фонари.

- Я родился в Давлекановском районе, - рассказывает Шаймухамет Баймухаметович, - но 35 лет жизни связаны со столицей республики. При моем участии в состав города вошли Старые Черкассы. Начинал главным инженером местного совхоза, потом стал директором, был председателем сельсовета с 1988 по 1990 год, депутатом трех созывов.

Сегодня Шайбеков на пенсии, но продолжает заниматься общественной работой.

- Всем сердцем прикипел к этим местам, - продолжает он, - хочу, чтобы людям жилось здесь комфортнее.

У Шаймухамета Баймухаметовича большая семья: трое детей и семь внуков. Дети живут отдельно, но часто приезжают в гости. Летом у дедушки с бабушкой гостят ребятишки дочери, которая живет в Сургуте. Дом супругов был признан одним из лучших в конкурсе «Образцовый дом». Мечта Шайбекова - сделать образцовым и свое село.

Светлана ЯНОВА.