Создаем уют сами

Чем жаловаться, писать письма и ждать, лучше проявить инициативу и обустроить территорию своего обитания, как хотелось бы. Так считают жители, уже участвовавшие в программе поддержки местных инициатив. Какие возможности для населения открывает ППМИ, рассказала Заместитель главы Администрации Ленинского района Лилия Зайнуллина.

– В Уфе, как и в республике в целом ППМИ реализуется с конца 2014 года. Особенность этого регионального проекта в том, что жители сами решают, что и как они хотели бы благоустроить во дворе или на своей улице, чтобы улучшить условия жизни. От рождения идеи до воплощения проекта в жизнь необходимо пройти несколько этапов. Если кратко, начинать нужно с самой инициативы жителей, проведения обсуждений, подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе. Затем, после объявления победителей на республиканском уровне, можно приступать к сбору средств, проведению торгов для выбора подрядчика, выполнению самих работ. Дальше идет приемка готового объекта вместе с жителями и расчеты с подрядчиками. Поскольку само название программы звучит, как «поддержки местных инициатив», население должно обязательно внести свой вклад. В зависимости от желания и возможностей, жители могут собрать от 5 до 10 % средств. Основная часть 1 млн. рублей выделяется из бюджета республики. 15 процентов от сметной стоимости проекта добавляет городской бюджет. Также большим плюсом, который поможет в наборе максимального количества баллов в конкурсе, является привлечение меценатов.

– По каким критериям проходит отбор?

– Победители определяются республиканской комиссией по количеству баллов. Республиканский конкурс проводится Центром изучения гражданских инициатив при Академией наук Республики Башкортостан. Самый весомый аргумент, на который обращает внимание конкурсная комиссия – активность населения. Если это многоквартирный дом, желательно, чтобы уже на предварительном собрании присутствовало максимальное количество заинтересованных жителей. На итоговом – чтобы решение принималось их большинством. Кроме названных мною элементов в виде денежного участия, в наборе баллов имеют значение трудовое участие населения в виде уборки, помощи транспортом, покраске, освещение хода подготовки в СМИ. Все это должно быть в проекте.

– С какими элементами благоустройства больше заявляются жители?

– В 2020 году на участие в проекте поступило 18 заявок, а в 2021-м – 40, прием продолжается до февраля. Потому вполне возможно, что их будет больше. По имеющимся заявкам можно сделать вывод, что самыми актуальными проблемами, требующими благоустройства, являются – ремонт и асфальтирование дорог, оборудование спортивных и детских площадок. Кстати, в этом году впервые заявились даже детские сады.

– С какими трудностями сталкиваются жители, принявшие решение участвовать в ППМИ?

– Одна из главных – недоработки в части качества работ подрядчиков. Не простая задача сдать проект в том виде, в каком хотели бы его видеть жители – инициаторы проекта. Ведь вкладывая пусть даже небольшую сумму, они становятся соинвесторами и очень внимательно контролируют качество выполняемых работ, оценивают результат. А когда все получается удачно – это радует, настраивает идти дальше, мотивирует на новые начинания. Кроме того, видя, как преобразился двор, улица инициативу подхватывают соседи, гости этих территорий.

– Какие из реализованных проектов можете привести в пример?

– Интересным считаю – диспенсеры с одноразовыми пакетами и совками для уборки за собаками на Аксакова, 56. Кстати, он обошелся жителям в мизерную сумму. Хорошая детская площадка с искусственным покрытием получилась на Достоевского, 64. Асфальтировка дорог на улицах Г.Кадырова и Коралловой.

Корзинка:

В 2020 году в Ленинском районе субсидии из регионального и городского бюджетов получили 8 социально ориентированных проектов. Заявки на 2021-й принимаются по электронному адресу: lenadm-econom@mail.ru. По всем возникающим вопросам обращаться в отдел экономики и предпринимательства по телефонам: 229-04-05, 229-04-10; либо подойти на ул. Мустая Карима, 19, в 309-й кабинет.