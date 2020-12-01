Повесить люстру? Легко!

Пандемия перекроила нашу жизнь и стала проверкой на человечность. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Уфы Рустем Бикметов рассказал о буднях волонтеров, чей праздник мы отметили 5 декабря.

- Какие виды помощи вы оказываете людям?

- Мы определяем категории людей, наиболее нуждающихся в ней, поэтому возникают различные направления нашей работы: консультации, обеспечение бесплатными продуктовыми наборами, развоз врачей, доставка медикаментов, бесплатных лекарств для лечащихся на дому.

Чтобы организовать добровольческую деятельность, был создан колл-центр «Наша забота», поначалу во время локдауна работавший круглосуточно. Теперь в связи с менее напряженной обстановкой он принимает заявки в рабочее время до 20.00. Обращения бывают очень разные, даже просили повесить люстру и собрать мебель. Всякими вопросами занимались, в том числе помогали детям во время дистанционного обучения, для чего объявляли акции для сбора планшетов и компьютеров.

- Много ли желающих попасть в волонтеры?

- Среди молодежи и пенсионеров немало людей с добрым отзывчивым сердцем, готовых прийти на помощь. Такую же миссию несут наши социальные работники, с которыми начали сотрудничать. Например, выделили в каждый Социальный центр наличные деньги, чтобы у каждого был фонд оборотных средств. Бывает, что пациент заказывает килограмм картошки или пакетик сахара, сразу расплатиться не может, а у соцработника денег не хватает. Теперь они могут взять средства из фонда, купить необходимое, а потом вернуть их с заказчика и положить обратно.

Когда мы стали работать с ними поближе, меня восхитили и наполнили уважением люди из Центра социального обслуживания «Изгелек», который вот уже четырнадцать лет возглавляет Тагзима Махмутовна Габдулвалеева. Что они только не делают! Даже квартиры убирают, мусор выносят. А ведь старики - не улыбчивые дети, с ними тяжело найти общий язык, а ухаживать за ними, в большинстве своем инвалидами, - тяжелый труд. Мы стараемся облегчить им работу, сами обзваниваем пожилых и больных людей, сидящих на самоизоляции, интересуемся, что требуется, раздаем маски и дезинфицирующие растворы. Кстати, акции по раздаче средств индивидуальной защиты проводим постоянно.

- Хватает ли средств, чтобы покупать продукты, маски и другое?

- Естественно, такой объем помощи сложился благодаря добровольным помощникам. Хотя есть такое выражение «золото партии», но на самом деле денег своих у нас нет, поэтому нам помогают меценаты. Например, крупные ритейлеры формируют продуктовые наборы, депутаты оказывают различные виды благотворительности, также помогают промышленные предприятия. Недавно с участием сети магазинов «Магнит» раздали продукты многодетным семьям Уфы, а их набралось 831.

- Вас нередко видят выгружающим из машины коробки, у дверей ветеранов…

- По идее руководитель должен только организовать работу, но меня учили по-другому. Прежде чем раздавать поручения, я сам лично принимаю участие в акциях: хожу по заявкам, доставляю на дом лекарства.

- А как работа по доставке лекарств для тех, кто лечится дома, организована в целом?

- Для этой акции мы отобрали волонтеров, которые переболели ковидом и выработали защитные антитела. Забрав рецепты из поликлиник и получив по ним лекарства, они в защитных средствах ходят по домам. В этом направлении работают и депутаты, партийцы. В медицинском костюме я сам одним из первых ходил по адресам.

Сейчас начали работу по доставке на работу и обратно не только врачей, но младшего медперсонала, коих у нас набралось 481 человек. Только для них сделано более 3 тысяч рейсов на такси.

- Что вас удивляет в добровольцах?

- Милосердие и доброта, социальное неравнодушие - вот качества, присущие им. Также горжусь соцработниками: трудно перечислить, скольким из находящихся на обслуживании людей сохранена жизнь, дарована надежда на счастливую дальнейшую судьбу и активное долголетие. За всем этим стоит самоотверженный труд, профессионализм и душевное тепло.

С искренним восхищением к их подвижничеству мы подарили центру «Изгелек» чайные наборы. Такие же наборы с благодарностью преподнесли врачам, а больным ковидных госпиталей – баллоны с водой, так как им необходимо обильное питье.

Встаем засветло и приходим домой, когда нормальные люди уже спят. Верим, что вернемся к нормальной доковидной жизни и будем узнавать друг друга не по половинке лица, скрытого за маской.

Зиля БАДРИЕВА.