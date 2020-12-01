Наши ковры похожи на картины

Практически в каждой семье есть сувениры от «Агидели». Изделия, производимые на предприятии, радовали еще наших мам и бабушек своими изящными узорами, неповторимыми красками. В век новейших технологий и повсеместной автоматизации производства ручная работа становится особенно ценной. 48 лет ею занимается дизайнер по ковроткачеству Тамара Каташова, которой в этом году присвоили почетное звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Башкортостана». Благодаря ей запущены 4 ковроткацких станка, восстановлены и запущены в производство ковровые дорожки с рисунками.

- У вас огромный стаж работы в отрасли – 48 лет. Где успели поработать?

- Только на «Агидели». Пришла на предприятие в далеком 1971 году, училась при нем в училище №15. В 1972-м выдали трудовую книжку. Поначалу занималась браным ткачеством (есть такая техника узорного творчества). Делали салфетки, портьеры. После работала на упаковке детских комплектов. Затем освободилось место гладильщицы. И вот несколько лет назад было решено возродить ковровое производство. Достали старые станки, и цех заработал снова. Начинала одна, потом пришли две женщины, я их обучила, и штат увеличился. Со временем осталась одна и пять лет работала на двух станках.

- Не было желания сменить работу?

- В свое время звали на «Синтезспирт» и ткачихой на «Стекловолокно», где работал мой муж. Но не решилась. Там совсем другое производство, большие станки. Серьезного желания уйти никогда не было. Для меня очень удобен график. Работаешь до 16 часов, а потом есть время на семью. Особенно когда дети были маленькими. Можно было их забирать из школы, а дома спокойно приготовить ужин.

- А у вас есть дома ковры?

- Есть один ворсовый ковер, сделанный мной на «Агидели». Купила его еще в советское время, точнее, мне дали им зарплату. Когда делала, уже понимала, что возьму его себе. Так до сих пор и висит на стене. В свое время ковры сделала для всех своих родственников. Особенным спросом они пользовались в деревне. Привозила им, а они рассчитывались мясом. Тогда все так жили.

- Вы занимаетесь ковроткачеством – сложным этапом работы в создании ковров, ведь некоторые из них могут сочетать более 8 цветов. Сверка каждого фрагмента требует особого профессионализма. Какие еще сложности?

- Чтобы запустить станок, его для начала нужно заправить. На это может уйти два дня, и то при условии, что все готово. Например, на катушку намотана основа, которая затем продета через ремизы, бердо. На это нужно много времени и большое терпение.

- Сейчас помощников нет?

- Не так давно к нам вернулась вышивальщица. Теперь будем работать вместе. Пока обучаю ее.

- В кадровом отделе рассказали, что вы обучили многих. Наверное, попадались разные ученики. Кто-то схватывал на лету, а кому-то требовалось больше времени. За какое время можно научить всем тонкостям с нуля?

- Встречались разные ученики. На самом деле научить можно любого. Вопрос времени. Сначала научиться кидать челнок, потом знать технику рисунка. Последний этап – заправка станка. Если все идет хорошо, то за три месяца. Было обидно, когда только всему научишь и человек уходит.

- Сколько времени вам требуется на то, чтобы соткать ковер?

- Зависит от сложности рисунка. У нас это орнаменты. За долгие годы работ я выучила их наизусть. Можно сделать за 5 дней, максимум - за 8 дней. Это при условии, что будет ручной выбор.

- В наше время дизайн очень часто копируется…

- Да, и я обращаю на это внимание в магазинах. Часто бывает - прихожу и вижу, что ковер в точности похож на наш. С другой стороны, и сама, если вижу что-то новое и интересное, то фотографирую. Потом придумываю дизайны. Какие-то рисунки готовит наш художник.

- В последнее время «Агидель», можно сказать, возрождается. Перспективы развития обсудили на «Промышленном часе» в правительстве республики. Предприятие получило поддержку. А есть ли реальный спрос?

- Он есть. В одно время заказывают больше, в другое меньше, но без работы мы не сидим. Сейчас у меня много заказов на украшения для юрт, на накидки для подушек.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

В 2013 году Тамара Ильинична награждена Почетной грамотой БХП «Агидель».



В 2017-м получила Благодарность председателя Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева.

В 2018-м - Благодарственное письмо администрации города.



В 2020-м - Почетную грамоту Министерства промышленности и энергетики РБ.