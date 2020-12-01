Гусь к сватьям

Четыреста за килограмм? А один выходит примерно на сколько вытягивает? Посчитайте мне за пятерых среднего размера, – выбирает гусей демчанка Гульфина Абдрахманова.

На следующей неделе придут гости свататься, и она для них приготовит маринованного гуся по собственному рецепту.

– К тому же, на Новый год приедут родственники с Крайнего Севера – их тоже хочется побаловать традиционным блюдом, – говорит женщина.

Уже вторую неделю по улице Правды от пересечения с Таллинской до Ухтомского «прописалась» зимняя сельскохозяйственая ярмарка.

Пока одни хозяйки закупают гусей на новогодний стол да домашних кур на лапшичный суп, других привлекли лотки с маслом из Янаульского района. С тем самым, с особым пряным запахом. Помнится, одно время оно исчезло с прилавков под натиском рафинированных сортов, и чтобы найти его приходилось обегать десяток магазинов. Масло особенное: предприниматели закупали семена и на специальном агрегате отжимали натурпродукт, за ним и вытянулась очередь. Своим мнением о продукте поделилась врач Гульсима Канзафарова:

– Жарить я не советую на любом подсолнечном: оно начинает гореть уже при 60 градусах, образуя канцерогены. Но вот полить салат или добавить в кашу – другое дело. Иммунитет укрепите и копилку витаминов пополните. А на сковороде хорошо топленое сливочное.

Каждый из нас с детства помнит: нет ничего вкуснее краюхи бабушкиного домашнего хлеба со свежесбитым маслом. Только вот времени с тех пор прошло немало, цвет и запах настоящего молочного продукта позабылись. То же магазинное иногда даже не замерзает в холодильнике, чем вводит хозяек в недоумение. Между тем отличить подделку можно: светло-желтый оттенок и хорошая плотность – положительный знак.

Впрочем, как говорит фермер из Чишминского района Инзиль Валиуллин, многое зависит от жирности. Диетические сорта, например, белые. На прилавке перед ним были представлены и те и другие. Разобрали брусочки довольно быстро, к середине дня пришлось вновь доставать товар из машины.

Кроме масла спросом пользуется и другая молочная продукция – творог, катык, сыры на любой вкус. Предпочтения у покупателей разные, так, например, Рената Гильманова покупает килограмм полутвердого сорта на мезофильной закваске.

Не остались без внимания и медовые бочки пчеловодов.

– У нас с сыном две пасеки в Благоварском районе. Нынешним летом было много проблем: из-за дождливых и холодных дней меда собрали немного. Но цены поднимать не стали – так же 800-100 рублей за килограмм, – говорит пасечник Риф Муртазин.

Прикупив баночку липового, направляюсь к его соседке – Флисе Мугаллямовой, она представляет предприятие «Травы Башкирии», и от ее прилавка исходит приятный аромат различных трав: душица, зверобой, тысячелистник и другие. Поддавшисьажиотажу очереди, запасаюсь травами и я – будем изгонять хворь целебным чаем.

Корзинка

Стационарная круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка, расположенная напротив дома № 29 по улице Правды, и воскресным утром продавцам не нужно было беспокоиться о том, куда деть нереализованный накануне товар.

– Это позволит фермерам республики торговать и в будние дни, а жителей порадует ежедневный широкий ассортимент свежих экологически чистых продуктов, – говорит заместитель главы администрации района Надежда Чубараева.

Торговое пространство павильонов оснащено современным оборудованием для комфорта участников и посетителей ярмарок в любой сезон. Чуть позже откроет свои двери и сам павильон. Здесь любой владелец приусадебного участка сможет торговать без посредников плодами собственного труда круглый год. Единственное условие – провизия должна быть выращена в Башкортостане.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.