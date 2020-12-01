Поможет «Доверие+»

- Здравствуйте, как ваше самочувствие? А температуры или одышки нет?

- С вашего позволения мы периодически будем выходить на связь, если потребуется помощь, то обращайтесь, – с начала ноября подобные телефонные обращения поступают каждому пожилому жителю.

По данным минздрава РФ, в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации COVID-19 в более тяжёлых формах протекает у пенсионеров, поэтому их взяли на особый контроль.

– В Советском районе в категорию 65+ попадает более 26 тысяч человек. Наша задача – помочь им уберечься от коварной инфекции, – говорит директор Центра социального обслуживания населения «Доверие+» Роза Мурзаханова.

Объем работы большой, ежедневно необходимо обзвонить более тысячи человек. На подмогу социальным работникам ежедневно приходят студенты Уфимского профессионального колледжа имени Бикеева. Они напоминают уфимцам, входящим в группу риска, о необходимости соблюдать режим самоизоляции, уточняют, не нуждаются ли те в доставке продуктов, лекарств и выносе мусора.

- Реакция у всех разная. Одни выражают недовольство, другие наоборот, с радостью идут на контакт и готовы общаться часами, – говорит студентка третьего курса Есения Сайранова.

– Люди, находящиеся на самоизоляции, нуждаются в информационной поддержке, товарах первой необходимости. Помочь или привезти что-то обычно просят инвалиды и одинокие пенсионеры, – говорит заведующая отделением социальной помощи Альфия Хазипова.

К тем, до кого не удалось дозвониться, на проверку самочувствия выезжают мобильные группы, в состав которых входят и сотрудники Центра общественной безопасности. Они же доставляют продукты и лекарства. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, в квартиры социальные работники не заходят, оплату за товар просят производить безналичным способом.

Кроме того «Доверие+» продолжает обеспечивать одиноких получателей социальных услуг бесплатными продуктовыми и витаминными наборами, средствами индивидуальной защиты. На средства, полученные за победу в конкурсе Фонда президентских грантов, до конца декабря планируется развести по адресам 200 пакетов.

Обратиться за помощью или оставить заявку на доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных средств можно в ЦСОН «Доверие+» по телефону 251-14-79 и в Координационном центре при Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ по номеру 8-800-775-00-14.

Мария НИКОЛАЕВА.