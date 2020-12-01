Кому – скорость, кому – гусь лапчатый

На календаре 1 декабря, но в Уфе вполне зимняя погода, и в минувшие выходные многие горожане достали из кладовок коньки и лыжи.

Ледовая дружина

Лед под лезвиями коньков плавился на хоккейной коробке в Нижегородке. В Ленинском районе прошел первый официальный турнир, ознаменовавший открытие зимнего спортивного сезона. Его посвятили службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

На льду встретились призывники района и ветераны хоккейного клуба «Урал».

– Против 30-36-летних мужчин играли 17 и 18-летние юноши, которые провели на этом катке добрую часть своего детства и воспитывались на их примере. В этом году мы предложили им сыграть прощальную игру с опытными наставниками, и ребята поддержали инициативу, – сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ленинского района Радик Галиахметов.

Участники с большим азартом сражались в честном бою: со счётом 11:5 победу одержала команда хоккейного клуба «Урал».

Каждый раз открытие зимнего сезона проходит в разных микрорайонах. В прошлом году стартовали в парке «Волна» в Затоне, в этом была выбрана хоккейная коробка на улице Заозерной возле мечети «Мунира».

Навострили лыжи

Уфа уникальна уже тем, что в центре города у нас есть аж две свои горнолыжки. И в субботу здесь уже вовсю катались любители экстрима.

Заснеживать склоны с помощью специальных пушек на трассах начали недели две назад. В спортивной школе по горнолыжному спорту первый из склонов открылся в минувший четверг. Ребята приступили к активным тренировкам.

- На следующей неделе запустим четвертый. При условии благоприятной погоды к концу декабря будут функционировать все пять горнолыжных трасс, - сообщил директор Андрей Кривошеев.

А вот курорт «Ак Йорт» пока открыл только учебную трассу.

- Когда будут готовы остальные?

- Позвоните в конце недели, - ответила девушка на другом конце провода.

Зато на стадионе «СОК-Биатлон» любители лыж каждый вечер нарезают круги. Здесь подготовлены аккуратные тренировочные трассы. Правда, сначала посетители жаловались, что нет освещения в темное время суток. Но на днях проблема решилась.

- Теперь с наступлением вечера зажигаются фонари вдоль трассы, стало совсем комфортно, - говорит уфимка Регина Юсупова.

Магия лунки

Любители подледного лова оккупировали берега замерзших рек.

На подъезде к мосту через Белую встречаем рыбаков. С внушительным рюкзаком за плечами, вооруженные буром и ледорубом, они направлялись от реки к остановке автобусов. На ходу перебрасываемся фразами.

- Не рано ли начали сезон? Лед, наверное, еще неокрепший?

- Да мы уже неделю как на рыбалку ходим. Все нормально, - уверенно отвечают они.

- А улов-то хороший?

- Вот поймали 6 кг окуней на двоих. Сегодня на ужин будет отличная уха.

Окидываем взглядом берег напротив Набережной. Вдалеке чернеет еще пара фигур. Однако спасатели энтузиазма рыбаков не разделяют. Дежурные бригады Управления гражданской защиты Уфы периодически совершают рейды, чтобы предупредить их о возможной опасности. Ведь, несмотря на стабильно отрицательный минус, не везде реки сковал одинаково толстый слой льда. Безопасная толщина для одного человека – 10 см, а если несколько, то 15 см. При этом некоторые любители зимнего лова определяют ее, ориентируясь на цвет льда, что неправильно. Расстояние между лунками должно быть не менее 5-6 метров.

Налетай, покупай!

В минувшие выходные по всему городу развернулись первые зимние ярмарки. Вот и улица Правды от Ухтомского до Таллинской была перекрыта для торговли.

На полюбившемся всем демцам пятачке развернулась площадка с сельхозпродукцией. По словам участников ярмарки, места начали занимать уже с семи часов.

– Приехал из Чишминского района, выращиваю крупный рогатый скот, также есть и куры, индейки, индоутки, – говорит фермер Венер Галиуллин.

Свой товар он реализует в основном на ярмарках. Как признается фермер, он долго не мог решиться начать свое дело, несмотря на то, что всегда держал скотину. Но все же решил попробовать: начал с нескольких голов скота и пары десятков птиц.

Помимо мясной продукции, на ярмарке можно было приобрести хлебобулочные и кондитерские изделия, сухофрукты, растительное масло, а также картофель, лук, морковь, мед.

– У меня масло подсолнечное и льняное холодного отжима, осенний урожай, – представляет свой товар предприниматель из села Анясово Миякинского района Ильдар Сираев. Он уже более семи лет успешно занимается производством масла из семян подсолнечника и льна, за годы предпринимательства появились свои постоянные покупатели.

А на соседнем прилавке расположилась продукция пасеки Александра Романенко из Архангельского района. Помимо продукции своей кочевой пасеки, с которой он переезжает с одного поля на другое, собирая отдельно цветочный, гречишный, липовый мед, в списке продукции семьи Романенко есть еще и деликатесный – бортевой.



Подготовили Мария Николаева, Алина Гарипова, Альбина Зубарева.

Фото Андрея Вдовина.