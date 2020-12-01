Помните, как это у Пушкина в поэме «Евгений Онегин»:

«Опрятней модного паркета

Блистает речка, льдом одета.

Мальчишек радостный народ

Коньками звучно режет лед…»

И более века назад катание на голубой стеклянной глади было излюбленным делом ребятни. И даже теперь, когда появилось немало новых видов спорта, дети ждут с нетерпением прихода зимы. Ведь это значит, что до баталий на звонком льду – рукой подать! И даже за подготовкой катка наблюдают с большим интересом. А вот так заливали лед коммунальные службы на территории школы №130.



Просторная коробка с пластиковыми бортами перешла школе №130 от Дворца спорта в 2014 году. С того момента здесь и начался расцвет дворового хоккея, поскольку параметры катка дали зеленый свет как районным, так и городским соревнованиям для всех возрастных групп. Он простирается на площади 1650 квадратных метров.

Подготовка хоккейной коробки близится к финишу. Если начинать заливать лед сразу с начала зимы, то можно не ждать выпадения осадков для создания снежной подушки. Так поступили и здесь. Заливали площадку водой из шлангов несколько дней подряд. А теперь нужно создать «черновую» ледовую подушку, толщиной примерно 10 - 15 см.

Для этих целей лучше всего подойдет пожарный гидрант, поскольку это быстрее и эффективнее, так как диаметр значительно больше. Каждый день заливали лед холодной водой минимум в три слоя без остановки в течение 4-5 часов. Начинают с вечера, к утру достигается полное промерзание налитого слоя льда. А теперь уже можно браться и за чистовую заливку. Используют для гладкости льда теплую воду и специальное приспособление, так называемую волокушу. Ко времени проведения последнего продольного прохода с волокушей слой нанесенного первого льда уже застывает и можно идти вновь. Теплая вода расплавляет неровности и постепенно приводит к качественному ледовому покрытию. Образовавшиеся ранее трещины и ямы «латают» снежной кашицей. Эта работа напоминает шпатлевку цементным раствором. Вот и все! Теперь остается только убирать регулярно выпавший снег и «дозаливать» по мере эксплуатации. За 2 дня жарких баталий коньками срезается до 1,5 см льда.

- Мы проживаем в прекрасном крае, где есть и лето, и снежная зима, - говорит директор УЖХ «Сипайловский» Альфис Гареев. – Наши дети имеют возможность кататься на настоящем льду, играть в хоккей на свежем воздухе и даже заниматься фигурным катанием. А это значит, что меньше времени ребята будут проводить с гаджетами и смогут укрепить свое здоровье.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.