«А вы ноктюрн сыграть могли бы?»

«Сколько труб нужно для постройки органа, - обращается к маленьким зрителям музыкант Евгений Романов, - 52, 500, больше 1000»? Юные посетители программы «Слушаем музыку вместе» теперь знают ответ и на этот вопрос. По субботам в Малом зале Башкирской государственной филармонии продолжают проходить музыкальные представления для мам и малышей, на которых вовсе не обязательно послушно сидеть на месте: можно бегать, прыгать, лежать, танцевать – в распоряжении ребятни большой уютный ковер и мягкие пуфики с подушками.

Ребята уже познакомились с органом и джазом, а на этот раз музыкант играл для них на кларнете, пан-флейте и саксофоне. Из короткого рассказа, предварявшего игру на саксофоне, зрители узнали, что создал этот удивительный инструмент бельгиец Адольф Сакс. Заменил в кларнете дерево металлом, слегка изменил мундштук и сечение, сделав его расширяющимся книзу и снабдив прогрессивной аппликатурой. За пять месяцев до получения патента изобретателя обвинили в «мошенничестве», а в решении суда говорилось, что «музыкальный инструмент под названием саксофон не существует и не может существовать». Однако инструмент продолжает звучать, к тому же различается по регистрам: сопрано, тенор, баритон, бас. «Самый низкий, контр бас, в поперечном сечении превышает обхват человеческих рук и вывозится на сцену на тележке, - поведал детям Евгений. - Саксофон - очень громкий инструмент, гроза соседей». В тот день из его раструба прозвучали детские песни «Ты да я, да мы с тобой» и «Колыбельная медведицы».

Если тембр и внешний вид саксофона знакомы многим, то кларнета нет: как правило, для многих это нечто украденное Карлом у Клары. «С чем его только не путали: с флейтой, с кураем, а как-то раз назвали виолончелью», - признается Евгений. Знакомство малышей с кларнетом, третьим в ряду деревянно-духовых инструментов, началось с композиции «Эль Бибмо» из репертуара оркестра Поля Мориа. В отличие от саксофона, он негромок, и его мягкий тембр схож с тембром человеческого голоса; универсален, используется и в народной, и в классической музыке, и в джазе.

За спиной Евгения — внушительных размеров металлические трубы, а в руках - компактная пан-флейта, родоначальник органа. Если у него в среднем 10 тысяч труб (у самого большого в мире по количеству труб - 33 112), то у пан-флейты, в Румынии и Молдавии известной как «най», обычно около 22. Под композицию «Одинокий пастух», написанную Джеймсом Ластом специально для этого инструмента, зрители лежали на пуфах, закрыв глаза, представляя себя персонажами пасторальной картины. «А вы знаете, что кукушки всегда поют только один определенный интервал? - дополняет идиллию Евгений, изображая на пан-флейте кукование. Дети в восторге.

«Играть перед малышами всегда интересно, - признается музыкант. - Как ни банально, это воспитание подрастающего поколения. Я вырос, играя в духовом оркестре с 12 лет. В то время была «живая» музыка. Надеюсь, что кто-то заинтересуется, начнет играть, станет музыкантом. Начать рекомендую в 6 лет с блок-флейты, это хороший старт для освоения любого духового инструмента: стоит недорого, дуть легко. Абсолютно все духовые инструменты развивают легкие, а при игре на блок-флейте используются различные комбинации пальцев для извлечения разных звуков – это влияет на мозг через мелкую моторику, развивая логику, абстрактное мышление, математические способности».

Кстати, самому маленькому слушателю не исполнилось и двух лет, а самый старший – 4 года — уже вовсю музицирует дома на электропианино.