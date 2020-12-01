Каменная река зафонтанирует

- Когда я шесть лет назад покупала квартиру в доме по улице Исмагилова, мне друзья из соседнего микрорайона говорили: «Вот тебе повезло! Прямо перед твоими окнами скоро обещают построить парк – будешь там с детьми гулять», - поделилась Ольга Мурасенко.

В микрорайоне Южный, на участке площадью в два гектара между улицами Софьи Перовской и Зайнаб Биишевой завершается первый этап стройки парка с современным общественным пространством. Бывший пустырь преображается на глазах: уже сделана вертикальная планировка части рельефа будущего парка и вывезен грунт, выполнено устройство оснований под малые архитектурные формы и сцену, ведется внутренняя отделка кафе, монтируется наружное освещение, проведены все инженерные коммуникации. Сейчас работники занимаются сооружением будущего фонтана, монтажом системы водоотведения ливневой канализации, а также готовят бетонное основание дорожек под плитку. До конца 2020 года здесь установят и туалеты, а само строительство нового парка завершится в 2021-м.

Проект включает в себя организацию нескольких спортивных и игровых зон, установку тренажеров для воркаута. Вторая половина парка ориентирована на зону отдыха, где по периметру появятся параллельные беговая и пешеходные дорожки. Одним из центральных элементов сквера станет фонтан.

Первоначально общественное пространство нового парка разрабатывалось с учетом опыта Москвы («Зарядье»), Казани и Санкт-Петербурга. В парке планировалось установить площадки для стритбола, творчества, воркаута, зона с тренажерами, для тихого отдыха и для выставок, здесь должна была появиться детская и событийная площадки, кофейня, парадная площадь с фонтаном. Проектом также запланирована зона для прогулок, отдыха, смотровая площадка с видом на закаты и пойму реки Белой. Дорожки парка — деревянные настилы, крупноформатная брусчатка, пешеходные дорожки и отсыпанные щепой. Проектированием занимался Институт развития городов и архитектурного бюро «КБ-11».

Позже общественники заявили, что генеральный подрядчик решил изменить проект и поставить вместо деревянной оригинальной детской площадки типовую, встречающуюся во многих дворах города, а вместо видовой зоны для прогулок — хоккейную коробку. Ранее сообщалось, что необычность конструкции площадки для детей не устроила некоторых жителей, мнения были высказаны на общественных слушаниях.

Как уточнили в мэрии, в итоге реализуется проект, в котором спорной детской площадки уже не будет.

- На практике происходит такое, что проект ты обсуждаешь с одними жителями, презентуешь другим, а о реализации судят третьи. По объективным причинам, невозможно охватить всех в такой плотной городской среде, как микрорайон Южный. Хорошая новость — жители Уфы очень активные и креативные, с любых обсуждений уходишь с кучей идей и предложений. Плохая новость — уфимцы изголодались по диалогу, да настолько, что набрасываются и готовы растерзать тебя и за дворы, и за парковки, и так до бесконечности, — прокомментировала советник главы РБ по городской среде Ольга Сарапулова.

В рамках 2-й очереди планируется реализовать детскую площадку, зоны отдыха, площадь со сценой для мероприятий, территорию вокруг фонтана, здание кафе с санузлом, детские горки, смотровые площадки, территорию с воркаутом и тренажерами.

Отметим, данная местность долгое время представляла собой пустырь, заросший дикорастущими деревьями и кустарниками.

По мнению авторов проекта, сквер должен быть разделен на несколько зон. Роль ограждения будут выполнять зеленые насаждения – деревья и кустарники отделят «шумные» спортплощадки от так называемой тихой зоны. По периметру парка планируют расположить параллельные беговую и пешеходную дорожки. Одним из центральных элементов сквера должен стать фонтан. В парке также планируется обустройство парковки на 90 машино-мест, в том числе на 10 для инвалидов, строительство административного корпуса.

Зарина ХАНОВА.

