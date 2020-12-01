В лесу родилась елочка…

Город продолжает преображаться к предстоящему Новому году. На прошлой неделе лесная красавица украсила парк культуры и отдыха «Демский».

Привезли героиню зимних забав накануне поздним вечером из Благовещенского района из лесничества близ села Бедеева Поляна.

– Планировали доехать пораньше, чтобы засветло поставить, ведь для района это всегда праздник, жители встречают елку в парке, а потом обсуждают в соцсетях, какая она. К сожалению, не сложилось: оказывается, нелегкая это работа – привезти 28-метровую ель в целости и сохранности, – говорит директор Службы по благоустройству района Айдар Ахметьянов.

Рабочие выехали в лесничество в 6 утра, а за день до этого выбрали, подготовили место для техники и очистили от порослей просеку.

До того как нашли подходящую, рабочие Службы по благоустройству и «Горзеленхоза» вместе с лесничими обошли не один десяток елей. Нужно обратить внимание на полноту, частоту веток. Чтобы выглядела пышной, нужно, чтобы они были густые. Даже место, где она росла, имеет значение – выбирают отдельно стоящие экземпляры, чтобы крона была правильной формы и одинаково густой и с северной, и с южной стороны.

Немаловажное значение имеет и высота – она не должна превышать 30 метров, иначе могут возникнуть сложности при установке, но и короче 27-и не подойдет: она «потеряется» на фоне парка. Выбрали «золотую середину» – чуть выше 28-и метров.

Если дерево старше 80-и лет, то его ветки уже не такие гибкие и ее сложно будет упаковать для перевозки, можно испортить внешний вид. А у слишком молодых, наоборот, несформировавшийся, неокрепший ствол, не будут держать форму. Той, что украсила Демский парк, по словам лесников, около 75-80 лет. В этом убедились и сами коммунальщики, когда срубили ствол и увидели огромное количество колец.

– Считать не стали, поверили на слово, к тому же ни при рубке, ни при упаковке сложностей не возникало – привезли ее в целости и сохранности. Как елочку завернешь, так и привезешь, – говорят рабочие.

Большую часть времени занимает как раз упаковка ели в прицеп 25-метрового КамАЗа. После того как срубили, кран аккуратно укладывает ее в большегруз, а затем ветку за веткой подвязывают к бортам, словно кулечек.

Дорога, хоть и не дальняя, но заняла около 1,5-2 часов, так как фура двигалась с небольшой скоростью и в сопровождении ГИБДД.

Пока одни ехали с грузом, другие уже ждали в парке: очистили проезд, вырыли яму глубиной в 2-2,5 метра, а сама посадка заняла не более часа.

– Выровним красавицу, а потом уже администрация парка приступит к украшению. В выходные доставили льдины с озера Глубокое. В ближайшие дни работники «Горзеленхоза» начнут вырезать и клеить фигуры, а мы установим и зальем горки, – говорит Айдар Айратович.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.