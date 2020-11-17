В «красной зоне»

65-летний Евгений Глушков недавно вышел на заслуженный отдых, наконец-то появилось время, чтобы заняться дачей. Но в планы вмешался коронавирус. Высокая температура, одышка, низкая сатурация - с такими симптомами его госпитализировали в ковидный госпиталь на базе больницы №5. Стоял даже вопрос о переводе на ИВЛ, врачи отделения реанимации и интенсивной терапии делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние Евгения Федоровича… Тревогу вызывал и психологический настрой пациента: он перестал бороться за жизнь.. Но случилось чудо.

Чтобы подбодрить больного, медсестры позвонили его родным по видеозвонку. Пятилетняя внучка долго разговаривала с дедушкой и даже пела песни. Удивительно, но показатели состояния больного стали медленно, но верно улучшаться, а сам Евгений Федорович с энтузиазмом выполнял инструкции медиков, которые каждый день старались найти свободное время, чтобы устроить пенсионеру сеанс общения с внучкой.

- Вскоре нормализовалась сатурация, и мы смогли «снять» пациента с кислорода, перевести в палату, и через 28 дней его выписали домой. Во время любой болезни настрой на выздоровление, желание жить имеют большое значение, - считает заместитель главного врача по медицинской части больницы №5 Татьяна Лисовская. – А при ковиде часто возникают депрессивные состояния и апатия даже у тех людей, которые ранее не были им подвержены. Поэтому всем советуем сохранять стойкость духа.

Татьяна Николаевна с начала пандемии возглавляет ковид-госпиталь. За время его работы врачам и персоналу пришлось столкнуться с самыми разными случаями.

- С апреля мы две недели функционировали как изолятор для уфимцев, которые были в контакте с заразившимися коронавирусом. С 11 числа одни из первых в Башкортостане развернули в нашем стационаре инфекционный госпиталь для пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии с подтвержденным коронавирусом. В сентябре закрыли и вернулись к плановой работе: возобновили прием по нашим профилям – терапия, неврология и медицинская реабилитация. Но с 2 октября, согласно приказу Минздрава РБ, вновь перепрофилировались в ковид-госпиталь, кстати, уложившись в отведенные 48 часов.

- Разве возможно обустроить красную и чистую зоны за такой короткий срок?

- Вторая волна была ожидаема, и мы к ней готовились, не расформировывали свои шлюзы, понимая, что в любой момент может поступить сигнал о возобновлении работы с пациентами с ковидом. Самое главное - действовать командой, когда все мобилизуются и работают на результат. В первые сутки после повторного открытия мы приняли 157 человек. Даже те, кто в этот день был не на смене, приехали помочь, ведь нужно было максимально быстро принять и оформить всех больных.

В первый заход открывались на 128 коек, сейчас - на 170. Госпиталь оборудован подводом кислорода, для того чтобы пациенты получали оксигенотерапию. В реанимации выхаживаем тяжелых больных, есть пациенты и на ИВЛ. Вторая волна проходит сложнее, с большим количеством заразившихся. Но такова тенденция не только у нас, а по всему миру.

Всего задействованы 35 врачей и 80 медсестер. Все они прошли специальные курсы повышения квалификации по инфекционным заболеваниям. Работают по две недели, что соответствует максимальному сроку инкубационного периода новой коронавирусной инфекции. Создана группа резерва для замены сотрудников в случае необходимости. На территории больницы организовали общежитие для персонала.

Мы всегда на связи, если необходимо обсудить текущие вопросы. Несколько раз в день проходят совещания по видео. Если пациент тяжелый, то обязательно проводятся консультации с главными внештатными специалистами Минздрава РБ.

Конечно, назвала бы всех медсестер, врачей и санитарок по именам, но, боюсь, не хватит газетной полосы. У нас в «красную зону» пошли все, кто не имел противопоказаний по здоровью. Благодаря их самоотверженности в нашем госпитале не было дефицита персонала.

- Наверное, врачи и медсестры мечтают вернуться к обычной жизни больницы, где нет ковида и СИЗов, а есть свои, профильные пациенты…

- Медики призваны оказывать помощь тем, кто в данный момент в ней нуждается. Поэтому просто выполняем свою работу, не загадывая наперед. Конечно, скучаем по привычному укладу жизни и верим, что победа над коронавирусной инфекцией не за горами.

В первую волну коронавирус чаще всего фиксировался у приезжих из других регионов и из-за границы. Мы встречали каждый чартерный рейс в аэропорту, наша поликлиника, фельдшеры выезжали на забор мазков, будь хоть ночь, поздний вечер или раннее утро. И все ждали: какой будет положительным? Сейчас заражение уже касается более близкого круга, болеют семьями. Ждем создания иммунной прослойки. Когда она сформируется, тогда пандемия и пойдет на снижение. Прогнозы пока делать бессмысленно, работаем на «сейчас», ежедневно помогая больным.

Альфия ИБРАГИМОВА.