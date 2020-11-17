Живите в радости

Если для уфимцев визит в ЗАГС – счастливое и яркое событие, то для сотрудников торжественные церемонии - трудовые будни. И как профессионалы они стараются найти индивидуальный подход к каждой паре. Руководитель Второго отдела ЗАГС Айгуль Каримова считает особенно важным «почувствовать пару» и поддержать их атмосферу – спокойную и трогательную либо разудалую. Все, конечно, в первую очередь зависит от возраста, ведь недавно впервые выходила замуж 80-летняя дама, а «бриллиантовых свадеб» в этом году сыграно – 5! С Айгуль Ахметовной наш разговор.

- Как проходит подготовка к торжественной церемонии, чтобы у молодоженов не было разочарования и они смогли запомнить ее на всю жизнь?

- В этот день все должно радовать их взгляд. Мы всегда приходим заранее, чтобы настроиться на позитив, а еще нам нужно хорошо выглядеть, чтобы соответствовали событию и прическа и платье, и макияж. В общем, делаем все, чтобы наш посыл был позитивный.

- Лев Николаевич Толстой писал: все счастливые семьи похожи друг на друга. Какие эмоции и впечатления вызывают современные молодожены?

- Мне кажется, что время не властно над счастливым днем. В этот день все одинаково прекрасны, а глаза светятся. Девушки любят белоснежные платья, как когда-то любили наши бабушки и мамы, не забывают про фату.

- Нередко пары переживают церемонию чересчур эмоционально. Некоторые волнуются так, что не слышат ведущую и музыку. Опыт и теплые слова помогают справиться с волнением.

Зачастую нам приходится «разруливать» всевозможные бытовые казусы: то платье невесты разошлось по шву, то у жениха пуговица отлетела. Нитка и иголка всегда под рукой. Бывает, забывают кольца или молодые приезжают в наш отдел ЗАГС, а родители или фотограф – в другой. Случалось, жених с паспортами нервничал очень: невеста опаздывала, но все обошлось. Ни одного сорванного бракосочетания на моей памяти не было.

- Юмористы с телеэкрана с удовольствием пародируют речь регистратора, к примеру, будто бы на церемонии говорят: «Дорогие брачующиеся». Это ведь не так?

- Безусловно, к таким номерам мы относимся с улыбкой. Саму торжественную речь порой относят к разряду скучных формальностей. Однако знакомство с обсуждениями на форумах или в социальных сетях показывает, что в реальности многие пары рассматривают ее серьезно, ожидая особых теплых слов и искренних пожеланий. На самом деле эти слова – не застывшая форма, она регулярно обновляется и меняется в зависимости от конкретной ситуации. Иногда и жених с невестой просят: «Пожалуйста, не говорите «брачующиеся», хотя сейчас их так никто и не называет.

- А как с модой на стилизованные или костюмированные церемонии?

- Уфимцы ничем не хуже других, безусловно, и у нас это есть. Мне лично очень нравятся стилизованные под 20-30 годы прошлого века – с фраками и шляпами-котелками и кружевными с бахромой одеянием на женщинах. Маленькие шляпки, платья 20-х, бальные варианты, военные, невеста в белом со всей родней.

- А что вы скажете про «золотые свадьбы» и даже «бриллиантовые»?

- Это очень трогательное действо. Ответили «да» и обменялись кольцами в этом году 38 таких пар. Мы внимательно изучаем их истории: как познакомились, имеют ли награды, хобби, что-то интересное про детей и внуков – все это включается в сценарий. А с инициативой провести церемонию к ним обычно обращаются дети или сами юбиляры. «Бриллиантовые юбиляры» поженились в тяжелые послевоенные годы, когда у невесты не было свадебного платья, что уж говорить о пышном празднике? Для них – это первая торжественная церемония с маршем Мендельсона. Особенно запомнились одни – невеста была в белоснежном платье, а жених в элегантном строгом костюме. Выглядели очень мило и молодо, и смотрели друг на друга, будто им 18!

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.