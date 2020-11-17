Через «утренний фильтр»

В детских садах десяти российских регионов зафиксированы вспышки новой коронавирусной инфекции. Причина – невыполнение учреждениями карантинных мер. В связи с этим в дошкольных учреждениях №21, 222, 174, 106, 210, 107 проверили соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Термометрия, осмотр, опрос родителей: как себя чувствует ребенок. Данные, которые собирает медсестра, заносятся в специальный журнал. Аналогичный табель учитывает и состояние сотрудников. Все взрослые – в масках и перчатках. Строгие меры предосторожности родители поддерживают. В группах рециркуляторы воздуха и антисептики. Обработка помещений и игрушек – дважды в день. Не менее серьезные требования к прогулкам. Каждая группа гуляет на своем участке, и после прогулки идет обработка выносного материала тоже с дезсредствами.

Сейчас необходимо также регулярно обеззараживать воздух. Для этого Роспотребнадзор рекомендует детским садам обзавестись соответствующим оборудованием. И не забывать про элементарное проветривание. Сотрудники, которые участвуют в приготовлении пищи, должны использовать индивидуальные средства защиты (СИЗ) - одноразовые или многоразовые со сменными фильтрами маски и перчатки.

В ходе проверки изучен комплекс мер по дезинфекции помещений и соблюдение регламента действий в случае выявления фактов заболевания ОРВИ и covid-19. Нарушений не выявлено.

Ситуация с коронавирусом обострила очень многие проблемы и в то же время показала новые возможности организации образовательного процесса. Например, что дистанционные формы работы можно успешно применять в отдельных случаях и в дошкольном образовании, отметила декан факультета дошкольной педагогики и психологии МПГ Маргарита Парамонова, выступившая модератором тематической площадки республиканского педсовета.

Об успешной практике организации дистанционного образования в детских садах в период карантина рассказала начальник отдела дошкольного образования Управления образования администрации столицы Аниса Баймухаметова. Для воспитанников учреждений педагоги провели онлайн-занятия по математике, музыке, рисованию, развитию речи, которые помогли организовать родителям учебу с ребенком из дома. Выпускные утренники прошли в онлайн-режиме.

Мария АПКАРИМОВА.