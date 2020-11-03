Почти как мама

Среди победителей регионального этапа конкурса «Воспитатели России», старший воспитатель детского сада № 251 Елена Марковникова. Она заняла первое место в номинации «Лучший профессионал образовательной организации».

Елена Юриевна отдала профессии более 20 лет. А одержать победу в конкурсе ей помог опыт работы по актуальным темам, таким как коллаборация брендов, объединяющая экологическое образование и современные информационные технологии в проект «Виртуальная планета».

«Самое сложное в профессии педагога — постоянный поиск путей для развития и совершенствования не только себя, но и детей и родителей», - признается Елена.

Третье место в номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы» заняла педагог детского сада № 209 Светлана Протопопова.

- Светлана Владимировна пришла к нам работать в детский сад два года назад. От нее исходит добро, искренность, свежие идеи, - говорит заведующий МБДОУ Детский сад №209 Эльвира Лукманова. В конкурсе «Воспитатели России» Светлана принимала участие впервые, и увидеть себя в списке победителей было неожиданно, но радостно - это огромная мотивация развиваться, раскрывать себя и проявлять в себе с каждым разом новые качества.

- В студенчестве работала в лагере, присматривала за детьми друзей семьи. Правда, тогда я осваивала другую профессию: в Ижевске на факультете «Организация работы с молодежью», - вспоминает Светлана Владимировна. - После первого курса поняла, что моё призвание — педагог, забрала документы, поступила и отучилась в Нефтекамском педагогическом колледже. Сейчас учусь в БГПУ по направлению «Логопедия».

- Что самое сложное в профессии?

- На сегодняшний день я не могу сказать, что есть что-то невыполнимое. Но помню, было на первых порах волнительно и даже немного боязно общаться с родителями. Ведь они впервые отправляют своих детей в социум и доверяют тебе. Не могу их подвести. Мои малыши находятся в любви и полной безопасности.

- Что помогает вам работе?

- Любовь к детям и осознание, что перед тобой ребёнок, которого ты должен верно направить. Каждый день на работу иду с удовольствием, зная, что меня ждёт интересный день. Обожаю играть с детьми, обучать и открывать им новое. Эмоции в эти моменты - самая лучшая награда! Это и подводит меня к тому, что я на своём месте, занимаюсь нужным делом.

- А были забавные случаи?

- Поделюсь тем, что вызывает у меня улыбку и по сей день. Когда малыши только пришли в детский сад, у многих был сложный процесс адаптации, на дневной сон, конечно, они оставались со слезами, хотя до обеда играли и занимались с удовольствием. Тогда я придумала, как помочь им не бояться и спокойно засыпать: читала короткую сказку, а затем подходила к каждому - и их одеяло «превращалось в облачко», которое медленно опускалось и укрывало со словами «Бум! Укутало облачко!» У детей появлялись смех и улыбки, все сладко засыпали. Сейчас малыши перед дневным сном просят каждый раз сделать им «Бум!». Это стало нашим ритуалом.

- Какую книгу вы бы посоветовали прочитать всем родителям?

- Масару Ибуку «После трёх уже поздно». Она объясняет, почему важно заниматься ранним развитием, как научиться не давить на ребёнка и не задаваться целью вырастить из него гения.

- Что бы вы хотели сказать родителям, которые собираются отдать малыша в детский сад?

- Доверяйте своим педагогам. Воспитатель всегда знает, в чем помочь вашему ребёнку, он всегда выступает на вашей стороне. Только путём совместной работы можно в конечном итоге получить здоровую, гармонично развитую личность.

Наиля Галямова