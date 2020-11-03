«Затянуло как болото, но свое, родное»

С какими бедами мы обращаемся в ЖЭУ? Батареи плохо греют, крыши протекают, сантехника сломалась. Но это еще не все. Одинокая бабушка может позвонить и попросить заменить перегоревшую лампочку. Для кого-то – ерунда, а для кого-то – жизненная необходимость. Однако у работников ЖЭУ много и других забот, о них мы и поговорим с и.о директора ЖЭУ № 68 Павлом Егоровым.

- Вы достаточно долго трудились также в управляющей компании, но в Советском районе. Есть какие-то различия?

- В принципе, работа та же. У нас на обслуживании 70 домов, выполняем плановые работы, а также заявки жильцов. В целом коллектив стабильный: спецодежда имеется, зарплату получаем вовремя. Единственное, что поменялось – обязательное ношение масок и термометрия перед началом смены. Ну и, безусловно, добавилось забот с дезинфекцией.

- Как решается программа «Башкирские дворики»?

- На сегодняшний день в ней участвуют 11 придомовых территорий. Основные работы завершены, по плану подрядная организация должна на этой неделе закончить укладку асфальта и благоустройство. Планируем до снега посадить газонную траву, чтобы она появилась, как только по весне сойдет снег. Завозим чернозем, высаживаем саженцы, для нас это самое приятное занятие. Надо сказать, что в Сипайлово намного больше участников программы «Башкирские дворики», чем в Советском районе.

- Вы пришли к руководству ЖЭУ всего 2 месяца назад. Как охарактеризуете коллектив?

- Мы сразу нашли общий язык. Я уважаю трудового человека, а они увидели, что я в коммунальном хозяйстве не новичок. Если какая-то неординарная ситуация, решаем вместе, не считаясь ни с нагрузкой, ни со временем. У меня надежный помощник – главный инженер, отличные мастера. Есть небольшой дефицит в дворниках. Направили запрос на биржу труда, разместили объявления в газеты и на Авито. Люди приходят, однако есть такие, что не совсем представляют что это за работа, других не устраивает зарплата, а третьи не подходят нам: здесь нужен человек с хорошим здоровьем, ответственный, трудолюбивый. Когда я пришел в ЖЭУ-68, здесь было 11 дворников, сейчас - 13 и еще троих мы отправили на комиссию. Думаю, к зиме укомплектуем полностью. Уфимцы, к сожалению, к нам не идут, надежда на иногородних. Для одиноких предоставляем место в общежитии, семейным – комнату. Есть у нас замечательная пара, очень она мне нравится, особенно Ривина. Она – дворник, которого поискать, обслуживает дома по Королева, 27 и 31, а также – по Гагарина, 46/2. Работы не боится, все что ни скажешь, выполнит, ее все слушают, как бригадира. Предлагали ей должность повыше – не хочет.

Сегодня устроился на работу тракторист. Зарплата у них неплохая - 26 тысяч, а зимой доходит до 35. Но и трудиться, особенно в холода приходится в поте лица. При сильном снегопаде переходим на круглосуточный режим, чтобы житель с утра мог до машины дойти, не утопая по щиколотку.

- Как взаимодействуете с жильцами?

- У нас есть хорошие помощники – домкомы, есть общий чат, через который до жильцов доводится, когда необходимо убрать автомобили. Есть среди них кто еще не освоился, но есть и боевые, которые радеют за огромный многоквартирный дом как за свой родной.

– И последний вопрос: вы сказали, что в системе жилищно-коммунального хозяйства – не новичок, расскажите о себе…

- В 2003 году начинал слесарем-сантехником, дальше по ступеням поднимался вверх, учился. Пытался найти себя в разных отраслях, в том числе и в строительстве. Но решил вернуться в ЖКХ. Оно затягивает, как болото. Я знаю еще несколько человек, которых оно также затянуло. Болото в хорошем смысле – с неоднозначными ситуациями, недовольными и, наоборот, благодарными гражданами, в общем, такое понятное и родное. Многое почерпнул у директора УЖХ района Альфиса Фанисовича Гареева. Он также начинал слесарем-сантехником, я работал под его руководством в Советском районе. Стараюсь, как и он, прислушиваться даже к незначительным просьбам граждан: их комфорт и безопасность у нас в приоритете.

Ирина ШИПУНОВА.