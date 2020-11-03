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Пылесос для улиц

Автор: cmanager от Вчера, 09:17

Пылесос для улицУборку мусора и опавшей листвы вдоль обочин дорог коммунальщики ведут как вручную, так и с помощью специальных вакуумных подметально-уборочных машин.

Она оборудована специальными щетками, которые легко удаляют грязь с асфальта, цемента, бетона и другой поверхности, а вакуумный механизм транспортирует мусор в специальный контейнер.  Ее использование особенно актуально в весенне-летний период, когда из-под снега показывается большое количество мусора или же на улицах оседает пыль. Дополнительная функция увлажнения убираемой поверхности принесет желанную прохладу на улицы.
Вакуумные подметальные машины также могут использоваться в комплексе с другой коммунальной техникой. Так, они незаменимы при ликвидации последствий ремонтных работ или после массового общественного мероприятия. Подметально-уборочные машины за считанные минуты справятся с мусором там, где бригада работников будет трудиться весь день.

Также работники служб ведут ямочный ремонт дорог, работы по замене асфальтового покрытия. Благоустройство территорий многоквартирных домов, трасс, парков ведется в ежедневном режиме.

Зиля БАДРИЕВА.

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Категория: Вторник

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