Пылесос для улиц

Уборку мусора и опавшей листвы вдоль обочин дорог коммунальщики ведут как вручную, так и с помощью специальных вакуумных подметально-уборочных машин.

Она оборудована специальными щетками, которые легко удаляют грязь с асфальта, цемента, бетона и другой поверхности, а вакуумный механизм транспортирует мусор в специальный контейнер. Ее использование особенно актуально в весенне-летний период, когда из-под снега показывается большое количество мусора или же на улицах оседает пыль. Дополнительная функция увлажнения убираемой поверхности принесет желанную прохладу на улицы.

Вакуумные подметальные машины также могут использоваться в комплексе с другой коммунальной техникой. Так, они незаменимы при ликвидации последствий ремонтных работ или после массового общественного мероприятия. Подметально-уборочные машины за считанные минуты справятся с мусором там, где бригада работников будет трудиться весь день.

Также работники служб ведут ямочный ремонт дорог, работы по замене асфальтового покрытия. Благоустройство территорий многоквартирных домов, трасс, парков ведется в ежедневном режиме.

Зиля БАДРИЕВА.