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Свет будет!

Автор: cmanager от Вчера, 09:16

- На улице Производственной между домами №2 и 4 страшно ходить в темное время суток. Освещения здесь нет от слова совсем, - пожаловалась в редакцию жительница района Гулия Нагаева.

 

- Уличное освещение во дворе вышеназванных дворов действительно отсутствует. Его строительство требует немалых затрат. Поэтому в целях централизованного решения вопроса с 2019 года реализуется республиканская программа «Модернизация систем наружного освещения». Придомовую территорию обследовали. Для освещения необходимо смонтировать четыре опоры и столько же светильников. Предложение направлено в городское Управление коммунального хозяйства и благоустройства, - прокомментировала ситуацию начальник информационно-аналитического отдела администрации района Вера Пояркова.

 

Мария АПКАРИМОВА.

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