Свет будет!

- На улице Производственной между домами №2 и 4 страшно ходить в темное время суток. Освещения здесь нет от слова совсем, - пожаловалась в редакцию жительница района Гулия Нагаева.

- Уличное освещение во дворе вышеназванных дворов действительно отсутствует. Его строительство требует немалых затрат. Поэтому в целях централизованного решения вопроса с 2019 года реализуется республиканская программа «Модернизация систем наружного освещения». Придомовую территорию обследовали. Для освещения необходимо смонтировать четыре опоры и столько же светильников. Предложение направлено в городское Управление коммунального хозяйства и благоустройства, - прокомментировала ситуацию начальник информационно-аналитического отдела администрации района Вера Пояркова.

Мария АПКАРИМОВА.