Маски – обязательны!

Ежедневно, пройдя небольшой инструктаж, работники Центра общественной безопасности, полиции, волонтеры выходят на рейды по общественным местам. Нередко вместе с ними принимают участие представители республиканских, городских и районных организаций торговли. Их внимание направлено на организацию санитарной обработки помещений, соблюдение масочного режима.

– В супермаркете час пик, а значит, и нарушителей в разы больше. Несмотря на то, что количество жертв от нового вируса с каждым днем растет, некоторые до сих пор считают, что это всемирный заговор. А иные, наоборот, говорят, что раз уже он пришел, никакая маска нас не спасет, – говорит инспектор ЦОБ Гульнара Хаматова.

28 октября вступили в силу изменения в указ главы республики о режиме повышенной готовности. В республике, как и в большинстве других российских регионов, продолжает действовать масочный режим: жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты при поездках в транспорте и посещении магазинов. Продавцы в новых условиях должны соблюдать специальные рекомендации, разработанные Минпромторгом.

Также как и каждому горожанину при выходе из дома обязательно нужно вооружиться маской и перчатками. Их нужно носить в лифтах, на парковках, транспорте, в такси.

Зайдя в один из книжных магазинов известной сети на «красной линии» Демы, застаем беседу покупателя и сотрудника магазина. Женщина расплачивалась за канцтовары, при этом рот у нее был прикрыт шарфом, а нос нет.

– Наденьте, пожалуйста, маску, – говорит ей работник зала, следящий за происходящим с экрана компьютера.

– Мой снуд вполне заменяет мне ее, и я надела ее также, как и вы: на вас маска надета неправильно, также не прикрыт нос, – делает в ответ ему замечание женщина, натягивая шарф повыше.

Действительно, у работника магазина нос также не закрыт маской.

– Женщина права – продавцы также должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. При чем не только для галочки, а исправно. Впредь обращайте на это внимание и не допускайте подобных нарушений во избежание штрафов и других карательных мер, – обращаются к молодому человеку патрулирующие.

Подобную картину можно было увидеть и в автобусе «Башавтотранса», следующегося по маршруту №57: кондуктор отказывалась обилечивать женщину, пока та не надела маску, но при этом у самой она висела на подбородке, не прикрывая даже рот.

– Я с девяти утра на линии, работать еще три часа, вам так сложно надеть маску, пока вы едете? – негодовала она.

Ей было выписано уведомление о нарушении правил. В следующий раз ее ждет штраф в размере 1000 рублей.

Но все же инспекторы не всегда обходятся одним уведомлением. Так, 3 ноября в ходе мониторинга были зафиксированы серьезные нарушения в торговом центре «Союз», называемый в народе «китайка» и возбуждено дело об административных нарушениях в отношении трех владельцев. Как рассказал начальник отдела контрольных мероприятий Владимир Сайгак, на входе в павильоны не осуществлялась термометрия. Торговому центру понадобилось два дня, чтобы устранить нарушения и возобновить свою деятельность.

– Работникам, которые связаны с людьми, еще раз напомнили, что они обязаны во время смены носить маски и перчатки, а также обрабатывать руки антисептиком. Маска непременно должна закрывать не только рот, но и нос, при этом плотно прилегая к лицу, – говорит начальник отдела торговли, общественного питания и услуг администрации района Регина Набиярова.

А вот продавцы одного из магазинов сети известной кондитерской готовы встретить проверяющих в любое время.

– Когда работаем в зале, маски не снимаем. И это не только потому, что есть камеры слежения, но и потому, что с уважением относимся к покупателям, – говорит продавец Ризида Занора. – Также постоянно обрабатываем дезинфицирующими средствами дверные ручки, корзины и другие контактные поверхности.

Покупателей без масок и перчаток в этом магазине не обслуживают категорически – самой несколько раз приходилось разворачиваться по причине отсутствия их, не спасают даже шарфы и снуды.

Но если к требованиям одни относятся с пониманием, то некоторые переходят на хамство и даже угрозы.

Буквально на днях передо мной женщина устроила скандал из-за того, что ей отказали в покупке хлеба.

Также полный порядок и на перекрестке улиц Ухтомского и Правды, где тогуют уличные продавцы. Нарушителей режима не оказалось, к тому же и расположились они на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Для безопасности покупателей и комфорта продавцов здесь администрация района предоставила им палатки.

– Сейчас, когда пришли холода, в масках даже удобнее – к тому же немалая экономия на губной помаде, – шутят продавцы.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.