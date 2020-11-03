Позитивная энергетика

На площадке ВДНХ ЭКСПО прошел Российский энергетический форум и специализированная выставка «Энергетика Урала». Более 70 ведущих

отечественных разработчиков, производителей из 14

регионов страны, 150 спикеров и 20 отраслевых секций. Эксперты обсудили цифровизацию энергетической отрасли, внедрение «умных» сетей, энергосервис, подготовка инженерных кадров.

Самыми зрелищными для обычных уфимцев стали, пожалуй, образцы электромобилей. Несмотря на экономичность (расход 30-60 рублей на 100 км), подобных машин в столице немногим более 50, поскольку отсутствует необходимая инфраструктура: двух точек для зарядки — на парковках ТРЦ «Планета» и «МЕГА» - недостаточно, несмотря на то, что вполне годится обычная домашняя розетка. «За рулем электромобиля 3 года, у меня емкость минимальная - 100 км, для города вполне хватает. Ресурс большой — 1-2% старения батареи в год», - делится представитель сообщества электромобилистов Уфы Алексей Ерхов.

В режиме онлайн присоединились эксперты из Германии и Швейцарии.

Ведущие вузы региона стали инициаторами ряда деловых активностей на площадке ВДНХ ЭКСПО. БГАУ продемонстрировал прототип беспилотного агрегата для обработки пропашных культур посредством холодного тумана, позволяющего полностью исключить из технологического процесса машинно-тракторный агрегат. Помимо инновационных разработок двигателей и генераторов УГАТУ представил лёгкий мотоцикл на электрической тяге и гоночный болид с высокой топливной эффективностью.

Ряд инноваций особенно актуален в связи с эпидемией коронавируса. Так, компания MedPoint24 разработала оборудование для осуществления автоматизированных предсменных и предрейсовых медосмотров за 1,5 минуты, позволяющих в 8 раз сократить риски происшествий по состоянию здоровья.

Представитель компании «Биокомплекс» объяснил принципы работы биогазовых станций, преобразующих органические отходы в тепло и электричество, дополнительным бонусом чего является утилизация опасных отходов, например, отравляющего почву помета с птице- и свиноводческих ферм.

Результатами работы ГБУ ДО «Республиканский детский образовательный технопарк» можно гордиться: среди проектов их воспитанников - умный дом, работающий частично на солнечной энергии, альтернативные электросети, умный город с надземным метро, марсоход и др. Умная теплица обладает обширным функционалом, включая терморегуляцию и автоматический полив, и может управляться автономно либо с телефона на любом расстоянии, если есть интернет. «Надземный беспилотный трамвай города будущего я разработал специально для Уфы, где строить метро дорого и опасно из-за карстовых провалов», - говорит юный участник выставки Дамир Сафаров, отлаживая работу макета, завершающие штрихи к которому нанесены только накануне. Есть надежда, что в обозримом будущем проблема перегруженности столичных дорог будет решена.

Наиля Галямова.