Дорогой памяти

По данным Центрального архива Министерства обороны, только количество пропавших без вести сержантов и солдат во время Великой Отечественной войны превышает 7 миллионов человек. Среди них и прадед ученика 10 «А» класса гимназии № 86 с углубленным изучением иностранных языков Макара Николаева – одного из победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

Его «Методику создания семейного архива» жюри отметило в возрастной категории от 14 до 17 лет наряду еще с 21 участником из разных регионов страны.

Макар заинтересовался историей своего рода пять лет назад, а в прошлом году решил заняться ее изучением вплотную. О прадеде Алексее Степановиче Вандулине, уроженце Белебея, родившемся в 1911 году, было известно немного. В 1939 году его призвали на советско-финскую войну, откуда он после ранения вернулся в родной город. А затем началась Великая Отечественная, с которой он уже не вернулся.

От предка осталось немного: фотография из ленинградского госпиталя и письмо, написанное по дороге на фронт. Где и как он погиб, оставалось неизвестным. Желание Макара докопаться до истины совпало с объявленным конкурсом.

- Первым делом я отправился в белебеевский военкомат, но сведений о том, где затерялись следы прадеда, не нашел, - рассказывает гимназист. – Сегодня основной источник информации – Интернет, где многое можно найти. И мне удалось приблизиться к своей цели, узнав, что он служил в 170-й стрелковой дивизии. Также я проследил передвижение этого формирования в момент его гибели. Оказалось, что это в районе поселка Сиверского Ленинградской области. Там есть несколько захоронений, в каком из них Алексей Вандулин, пока узнать не удалось, но выяснилось, что погиб он значительно раньше, чем семья получила похоронку: где-то в конце июня – начале сентября 1941 года.

Таким образом уфимский школьник создал алгоритм действий для тех, кто ищет своих пропавших без вести в Великую Отечественную родственников.

Кстати, изучение немецкого языка занимает не последнее место в его методике. Его знание позволяет «покопаться» в архивных документах на сайтах Германии.

Своим опытом Макар Николаев поделился со своими одноклассниками и всеми гимназистами, а также с посетителями музея УГНТУ.

Помогали школьнику в его поисках сотрудники музея нефтяного университета, его мама и учитель истории Ирина Хайретдинова.

- Макар интересуется историей страны, а родословная семьи – ее часть, - говорит Ирина Робертовна, - идея принять участие в конкурсе исходила от него. Я уже не раз убеждалась, что нельзя навязывать детям какую-то тему. А когда желание и предложение совпадают, то результат не замедлит сказаться.

Макар – не единственный ученик в классе, который увлечен историей, гуманитарными науками, гимназисты не раз становились победителями олимпиад по этим предметам.

- Иногда на уроках разыгрываются целые баталии по той или иной, теме, ребят волнуют и политические вопросы, - рассказывает учитель, - историю России мы изучаем в 10 классе, но до этого они узнают о подвигах своих прадедов на классных часах, акции «Бессмертный полк», других патриотических мероприятиях, которые проводятся в школе.

Наградой за победу на Всероссийском конкурсе для Макара станет не только поездка в «Артек» летом следующего года, но и средства на реализацию его методики. Опыт школьника из Уфы поможет потомкам пропавших без вести отыскать место, где нашли свой вечный покой их прадеды и отдать дань их памяти.

Светлана ЯНОВА.