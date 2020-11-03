В очередной рейд «по маскам» на этот раз вместе с представителями СМИ отправились сотрудники районной администрации и Центра общественной безопасности. Использование средств индивидуальной защиты необходимо для бацилл от коронавируса. И это октябрьцы «зарубили на носу», надевают на лицо разного рода маски.

Но кто во что горазд: молодежь предпочитает либо черные, либо многоразовые. Пенсионеры – что попроще. И за полтора часа рейда по улице Зорге были выявлены всего два «несознательных». Да и то у одного маска оказалась в кармане, а другой поспешил укрыться в подъезде своего дома.

С нами были сотрудники администрации и ЦОБ. Вечером к ним присоединились двое полицейских.

Первый визит – на автовокзал. Перед входом термометрия и суровый вопрос мужчине с баулами: «Где ваша маска?».

Тот, спохватившись, вынимает «синенькую» и, натянув на лицо, утверждает:

- Все в порядке, шеф!

Раз пассажир такой понятливый, решили с ним поговорить. Оказалось, приезжал за запчастями к своей «Ладе», заодно и к трактору «небольшую штучку» прикупил. Сам из Уязыбашево.

- У нас в деревне тихо, жизнь идет своим ходом, - признался тракторист-механизатор. – Однако в магазин тоже без маски не пустят. Сейчас вот закупил две упаковки для всей семьи.

Небольшой зал ожидания полон, но пассажиры стараются расположиться на сиденьях через одного. Малыши сидят смирно. У кассы очередь, но народ не толпится, старается соблюдать дистанцию. В небольшом кафе буфетчица в маске, пассажиры пьют кофе с пирожками, стараясь держаться подальше друг от друга. Через сквозной проход выходим на пункт отправления. Общительный тракторист поднимается в автобус, следующий до Киргиз-Мияков. Водитель в маске, вот только сетует, что выручки стало меньше: люди стараются сидеть по домам. Но это можно пережить, сейчас всем нелегко.

Такие рейды в районе проводятся регулярно, с начала пандемии. В среднем в день охватываются по 30-40 точек.

- Люди старшего возраста проявляют сознательность, а с молодежью, обычно по вечерам, приходится проводить профилактические беседы, - пояснил старший инспектор Центра общественной безопасности Альфред Шаймарданов.

Следующая наша точка – магазин «Байрам». Нарушений нет. При выходе из магазина сталкиваемся с сердитым пожилым мужчиной:

- Вышел из дома за молоком и хлебом, нигде не продают без маски!

- Мы вам тоже ничем помочь не можем, – возразила продавец. – Зайдите в аптеку, она рядом!

От зорких глаз инспекторов не ускользнет ни одна деталь. Они посещают также предприятия, учреждения и организации района и следят за соблюдением масочного режима и социальной дистанции посетителями и персоналом. Также проверяют наличие дезинфицирующих средств.

- Участвую в рейдах не в первый раз и вижу, что народ у нас сознательный, относятся ответственно, стараются обезопасить себя и других, - заметил главный специалист отдела капитального строительства администрации района Шамиль Галяутдинов.

В рейде нам такие граждане не попадались, но отношение к средствам защиты неоднозначное. Некоторые считают, что они бесполезны и на ситуацию не влияют.

- Понятно, что вирус микроскопический, однако сам он не летает, а лишь с капельками слюны, поэтому если зараженный человек находится в маске, то при общении с ним опасность инфицироваться снижается в 5-7 раз, - пояснил заведующий отделением инфекционной больницы №4 Борис Хейфец. - Так что запасайтесь масками. Если кому-то некомфортно в стандартных синих масках, рекомендую купить марлевые, они также продаются в аптеке, в них дышать гораздо легче, а польза та же.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.