С заботой о пожилых

Крупы, масло, сгущенное молоко, маски, антисептики и, конечно, внимание доставляют сотрудники Центра социального обслуживания населения «Доверие+» своим подопечным, оказавшимся в заточении из-за режима самоизоляции. Подобный сюрприз был приготовлен и для ветерана ВОВ Такмили Минигуловой.

– Спасибо за провизию, здесь есть самое необходимое. И отдельная благодарность за маски. Сейчас без них никуда, – поблагодарила Такмиля Насибулловна и пригласила гостей попить чай. Во время беседы рассказывала о военном прошлом.

Родилась в Уфе в 1924-м. В 1942 году добровольцем ушла на фронт. Служила радиотелеграфистом в девятом сталинградском корпусе противовоздушной обороны. Победу встретила в Будапеште. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта». Ветеран хорошо помнит своих боевых подруг и случай, произошедший на окраине города Кашары, когда командир пошел на поиски воды.

– Его не было долго. Вдруг появился и машет пилоткой. Мы думали, что нашел колодец, а он, оказывается, хотел предупредить о приближающихся танках. Вражеские машины двигались по песку совсем бесшумно и начали стрелять! Увидев их, мы пустились бежать. Сколько, не знаю…Спустя какое-то время было слышно только, как работают моторы. Я легла на дрожащую землю и думаю, пусть давит, все равно в руках оружия против танка нет... Немного погодя затихло... Мы пошли дальше. Очень хотелось пить. В конце концов мы нашли колодец, но черпнуть воды было нечем. Соединили ремни, прицепили к ним пилотку - так и спаслись, – вспоминает Такмиля Насибулловна.

Пакеты с продуктовыми наборами от ЦСОН «Доверие+» с сентября по декабрь получат 200 человек. С разноской соцработникам помогают учащиеся колледжа ремесла и сервиса. Заодно вынесут мусор, принесут лекарства, оплатят за пользование коммунальными услугами.

Также с привлечением волонтеров в рамках проекта «Дорогою добра», реализуемого на средства гранта главы РБ, предусмотрены выездные мастер-классы. Быстрому приготовлению пищи в домашних условиях и мелкому ремонту текстильных изделий мастера производственного обучения студентов уже научили.

Следующим этапом запланированы декадники «Забота»: проведение генеральных уборок в квартирах.

Мария НИКОЛАЕВА.