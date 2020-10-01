Новые решения

- Вся энергия правительства должна быть направлена на борьбу с инфекцией, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции.

Про пандемию

За минувшие сутки COVID-19 диагностирован еще у 68 жителей республики, сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Уровень летальности остается прежним — 0,5%. За прошедшую неделю зарегистрирован один случай. Заболеваемость составляет 242 на 100 тысяч населения. Инфекционный коечный фонд занят на 77 процентов.

В Республиканской клинической больнице будет развернут инфекционный стационар, резервный коечный фонд создается в городской клинической больнице № 10. В декабре система здравоохранения получит дополнительные 300 коек в новом инфекционном центре, который возводится в Стерлитамаке. Для нужд врачей выделены 100 служебных машин из автопарка госвласти.

Во всех госучреждениях и на предприятиях появятся медицинские инспекторы из числа сотрудников – они будут отвечать за термометрию, соблюдение масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований. Для этого необходимо пройти экспресс-курс в режиме онлайн на базе БГМУ. Студенты выпускных курсов медуниверситета будут помогать терапевтам поликлиник в организации амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 на дому.

Радий Хабиров отметил высокую нагрузку на томографы и поручил проводить исследования только при наличии показаний и по направлению врача.

Беременных женщин, которые трудятся в государственных учреждениях и подведомственных организациях, переведут на «удаленку» с сохранением зарплаты. Для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми, будет предусмотрен особый режим.

В общепитах запрещено проведение корпоративов, банкетов и других массовых мероприятий. Заполняемость залов в кинотеатрах снизят с 50 до 30 процентов. Театральные труппы, где выявили заболевших, отправят на самоизоляцию.

Про промышленность

С апреля индекс промышленного производства по многим позициям стал показывать отрицательную динамику, доложил министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев.

Пандемия коронавируса и сделка ОПЕК привели к тому, что промышленность теряет рынки сбыта, снижается эффективность торговых цепочек. Индекс промпроизводства снизился по итогам трех кварталов с прежних 102 — 104 процентов до 96,5. Особенно пострадали производство нефтепродуктов (88,7 процента) и добыча нефти и газа (76,6 процента). Между тем в ряде отраслей продолжился рост. Например, в химической отрасли, энергетике, пищевой отрасли, лесопереработке, производстве одежды и некоторых других. Существующие точки роста позволяют надеяться на выход промышленности к концу года на индекс в 100,1 процента.

Про МКД

Не более 75% советов МКД реально работают, остальные существуют формально, заявил член ОПРБ Анатолий Дубовский, докладывая об общественном контроле в сфере ЖКХ. Он обозначил проблемы советов многоквартирных домов, заявив, что без них собственники жилья нередко становятся жертвами предпринимателей в сфере ЖКХ, защитить от них становится порой невозможно, поэтому обучение председателей советов МКД и их отслеживание является важнейшим направлением.

Про градостроение

В республике создан Градостроительный совет, который будет заниматься вопросами, связанными с жилищным строительством, градостроительной концепцией, защитой памятников культуры и многими другими аспектами. На совете будут заслушивать строителей, представителей муниципалитетов. Все эти меры призваны ликвидировать факты неоправданных точечных застроек, а также дефицит социальных объектов – школ, детсадов, парковок.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.