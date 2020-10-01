Поход славы

Отдать дань памяти воинов, погибших на войне, можно по-разному. Активисты совета ветеранов района выбрали свой метод: они не в первый раз проводят агитационные походы, посвященные знаменательной дате — 75 лет со Дня Победы.

На этот раз люди старшего возраста, энергичности которых позавидует молодежь, отправились на маршрут на велосипедах и автомобилях. 75 километров вокруг Уфы — такой путь бравые ветераны проделали за два дня. Старшему из них уже исполнилось 72 года.

Ранее пожилые спортсмены проходили то же расстояние на лыжах зимой, и на байдарках - летом. Осенью к активистам Орджоникидзевского присоединились единомышленники из Калининского района, создав, по шутливому уверению председателя совета ветеранов района Николая Ярославцева, «сборную города Черниковск».

Главной целью путешествия, по его словам, стало напоминание об огромной роли советского народа в разгроме фашистской Германии, о героизме взрослых и детей в тылу и на поле битвы.

- Все это не может не остаться в душах юного поколения, ведь именно им в дальнейшем предстоит передавать знамя Победы своим потомкам, - отметил Ярославцев.

Маршрут третьей степени сложности проходил по самым разным дорогам Уфы и Приуфимья. Простым его не назовешь, тем более, что ливни накануне размыли грунтовки так, что даже автомобили ехали с трудом. Семь велосипедистов и два авто стартовали от парка Победы сразу после митинга и направились в сторону Старых Турбаслов, прямо до стелы, посвященной участникам Великой Отечественной войны. По пути остановились у географического знака, отмечающего самую высокую точку города, и дальше — через Тимашево до Максимовки, где жители любезно предоставили путешественникам жилой дом для ночевки. Баня, песни, отдых — а утром они вновь оседлали «железных коней». У памятника Николаю Гастелло, недалеко от стадиона, их уже ждали калининцы. После митинга, который организовывали на каждой памятной точке, помчались по Сельско-Богородской в Сипайлово, где задержались у бюста маршалу Георгию Жукову и почтили память Натальи Ковшовой на территории лицея №155. По Менделеева добрались до Монумента Дружбы, откуда завернули на последний отрезок пути — по проспекту Октября до финиша на площади Ленина.

Юлия ПАХОМОВА

Фото из архива совета ветеранов