Отцовский подвиг помнят сыновья…

В доме по улице Революционной, 16 установлена мемориальная доска в память о ветеране Великой Отечественной войны Шарифьяне Харисовиче Шакирове.

Инициаторами ее установки доски стали его сыновья – Роберт и Альберт Шакировы при поддержке администрации района. Ветеран прошел войну, после почти полвека трудился в Ленинском районе, 15 лет возглавлял ветеранскую общественную организацию.

Шарифьян Харисович родом из деревни Зириклы Шаранского района. До войны успел закончить школу и поработать учителем начальных классов . А в июне 41-го его призвали на военную службу в ряды Красной Армии. Сначала был рядовым бойцом в авиационных частях, а потом его отправили в Краснознаменное гвардейское минометно-артиллерийское училище им. Красина. Здесь он учился вместе с будущими командирами для службы в частях реактивной артиллерии, названными в народе «катюшами». В 42-м выпускников училища направили в Москву, где готовилось наше контрнаступление.

Вот что вспоминал ветеран о тех днях.

- После прорыва передовой линии обороны немцев, мы впервые увидели сожженные фашистами населенные пункты, измученных советских мирных людей, которые много рассказывали о бесчинствах, зверских поступках в отношении наших граждан. Впервые увидели мы и внушительные результаты залпов своих «катюш»: разрушенные оборонительные сооружения, боевого оружия, и другой техники.

Их дивизион участвовали в боях по освобождению городов Белгород, Харьков, Красноград, Мерефа. В честь освобождения городов столица в годы войны впервые салютовала из артиллерийских орудий.

Незабываемым для Шарифьяна Харисовича был день 24 августа 1944 года, когда на одной из высот в районе встречи двух фронтов состоялся торжественный митинг. На него прибыл боевой расчет на заряженной боевыми снарядами установке и тогда артиллеристы услышали от пехотинцев и танкистов самые горячие слова благодарности в адрес знаменитых «Катюш».

В дальнейшем полк и дивизион принимали активное участие в крупнейших боях по освобождению Румынии, Венгрии от фашистских захватчиков.

В послевоенный период большим событием в истории полка явилось участие на Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, где жители страны воочию увидели наши грозные ракетные установки . Заслуги Шарифьяна Шакирова в период службы в армии были отмечены правительственными наградами: орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами «Красная Звезда» и медалью «За боевые заслуги». В мирное время ветеран принимал активное участие на встречах в школах, молодежных организациях и в воинских частях. Много лент был председателем комитета общества инвалидов Великой Отечественной войны Ленинского района .

…В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Рустем Ахунов, глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин, заместитель главы администрации Ленинского района Мирхат Казаргулов, коллеги по его работе, родственники, друзья и жители дома.

Мемориальную доску ветерану Великой В дань памяти и уважения гости мероприятия возложили цветы.

Виктория ИВАНОВА.

