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Отцовский подвиг помнят сыновья…

Автор: cmanager от Сегодня, 08:54

Отцовский подвиг помнят сыновья…В доме по улице Революционной,  16  установлена   мемориальная доска в память о ветеране Великой Отечественной войны Шарифьяне Харисовиче Шакирове.

Инициаторами  ее установки  доски стали его сыновья – Роберт и Альберт Шакировы при поддержке администрации  района.  Ветеран прошел войну,   после почти полвека трудился в  Ленинском районе, 15 лет возглавлял ветеранскую общественную организацию.

 Шарифьян Харисович родом из  деревни Зириклы Шаранского района. До войны успел закончить школу и поработать учителем начальных классов . А в июне 41-го его призвали на военную службу в ряды Красной Армии. Сначала был рядовым  бойцом в авиационных частях, а потом его отправили в  Краснознаменное гвардейское минометно-артиллерийское училище им. Красина.  Здесь он учился  вместе с будущими командирами  для службы в частях реактивной артиллерии, названными в народе  «катюшами». В 42-м выпускников училища направили в Москву, где готовилось наше контрнаступление.
Вот что вспоминал ветеран о тех днях.
- После прорыва передовой линии обороны немцев, мы впервые увидели сожженные фашистами населенные пункты, измученных советских  мирных людей, которые много рассказывали о бесчинствах, зверских поступках в отношении наших граждан. Впервые увидели мы и внушительные результаты залпов своих «катюш»: разрушенные оборонительные сооружения, боевого оружия, и другой техники.
Их  дивизион участвовали в боях по освобождению городов Белгород, Харьков, Красноград, Мерефа. В честь освобождения  городов  столица в годы войны впервые салютовала из артиллерийских орудий.
Незабываемым для Шарифьяна Харисовича был день 24 августа 1944 года, когда на одной из высот в районе встречи двух фронтов состоялся торжественный митинг. На него  прибыл боевой расчет на заряженной боевыми снарядами установке и тогда артиллеристы услышали от  пехотинцев  и танкистов самые горячие слова  благодарности в адрес знаменитых «Катюш».
В дальнейшем полк и дивизион принимали активное участие в крупнейших боях по освобождению Румынии, Венгрии  от фашистских захватчиков.
В послевоенный  период большим событием в истории  полка явилось участие на Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, где жители страны  воочию увидели  наши грозные ракетные установки . Заслуги Шарифьяна Шакирова в период службы в армии были отмечены правительственными наградами: орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, двумя  орденами «Красная Звезда» и медалью «За боевые заслуги». В мирное время  ветеран принимал активное участие на встречах в школах, молодежных организациях и в воинских частях. Много лент был  председателем комитета общества инвалидов Великой Отечественной войны Ленинского района .
…В церемонии открытия  мемориальной доски  приняли участие  депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Рустем Ахунов, глава администрации Шаранского района  Ильгиз Самигуллин, заместитель главы администрации Ленинского района  Мирхат Казаргулов, коллеги по его работе,  родственники, друзья и жители дома.
Мемориальную доску ветерану Великой В дань памяти и уважения гости мероприятия возложили цветы.

Виктория ИВАНОВА.

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Категория: Вторник

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