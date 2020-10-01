Лучше перестраховаться

Около 10-15% жителей республики уже имеют антитела коронавируса. Такую статистику привел руководитель Прогнозного центра по распространению коронавирусной инфекции, профессор БГМУ Науфаль Загидуллин.

- И какая же картина вырисовывается?

- Начиная с весны, в связи с введением своевременного карантина пандемия достаточно медленно росла. С апреля, после известных событий в больницах, начала прибавлять и достигла максимума в конце июня - в начале июля. Это были максимальные цифры заболеваемости и с начала августа они значительно упали. Но с 1 сентября, после того, как дети стали ходить в школу, вернулись из отпусков люди, что привело к так называемой «второй волне».

Хотя первая еще не прекратилась, есть локальные вспышки.

После определенной стагнации часть больниц начала уже переходить в обычное русло, но сейчас наблюдается обратная картина.

- Как прошло переформатирование из простых больниц в ковид-госпитали?

- Конечно, такого не было не только в республике. Хотя заболели и медработники, но буквально через один-два месяца уже был наработан опыт в «красной зоне», правильное использование защитных систем.

- Чем отличается ковид от других вирусов?

- Коронавирус – очень коварная болезнь с очень высокой вирулентностью, то есть возможностью заразиться от другого человека. Достаточно нескольких минут контакта для того, чтобы подхватить вирус. Облако возникает, когда человек говорит, поэтому заражения гораздо выше, чем при обычной вирусной инфекции.

- Чем надо в первую очередь защищаться от инфекции?

- Маска защищает нас хотя бы на 50%, и очень важно правильно носить ее. У нее две стороны: обычная и голубая, которую надо носить наружу. Верх определяем по металлической или пластиковой полоске, которая используется для фиксации на верхней части носа, чтобы она лучше прилегала к коже.

Медицинские маски являются средствами защиты «барьерного» типа, их функция - задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Они эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контатков, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.

Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел. Также их должны носить специалисты, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Зиля БАДРИЕВА.