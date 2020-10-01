Вместо кухни – стройка

Рабочие династии встречаются в каждой профессии, ведь дети часто идут по стопам родителей. Несмотря на то, что всегда мечтала учиться азам кулинарии, по стечению обстоятельств Ольга Гуляева оказалась в строительном техникуме, о чем ничуть не сожалеет. В этом году накануне празднования Дня Республики она получила Благодарственное письмо из рук федерального министра Владимира Якушева.

– Проработала на предприятии 40 лет, вот и получила, а так, ничего выдающегося я не сделала, только выполняла свою работу на совесть, – скромно начала она свою речь.

В технический отдел «Генподрядной строительной фирмы КПД» пришла 1 апреля 1980 года, после техникума. А ведь до поступления в это учебное заведение думала стать поваром.

Но и строительное дело было близко ей, поскольку ее отец работал бригадиром на стройке, а она нередко ездила с ним работу. К тому же техникум располагался недалеко от дома, там же учились ее братья…

Несмотря на то, что ее факультет предполагал дать ей впоследствии офисную работу – подготовку документации, прием и оформление заказов, списание и учет материалов и прочую бумажную волокиту – во время учебной практики ей довелось поработать непосредственно на стройке помощником геодезиста, маляром. Суровые условия отнюдь не напугали, хотя нередко ей приходилось и громоздкий тахеометр на себе таскать, и прицеливаться в небольшое око нивелира, и подниматься на леса, чтобы поработать кисточкой...

Завершив учебу, пришла в трест крупнопанельного строения, начинала помощником геодезиста и доросла до начальника технического отдела. Сейчас является его заместителем. За это время успела отучиться на факультете промышленного строительства в нефтяном университете, а также осуществить мечту детства, пройдя двухгодичные курсы по кулинарному делу.

И даже спустя годы продолжает дружить и общаться со своей наставницей Надеждой Крашенинниковой.

– Несмотря на то, что я, бывало, игнорировала ее советы и поступала по-своему, я всегда первым делом, когда возникали трудности, обращалась к ней. Ей уже 73, а она до сих пор считает меня своей стажеркой и продолжает давать советы, – говорит Ольга Дмитриевна.

Сын и дочь пошли по стопам матери и также работают в строительной сфере.

– Внучка учится в десятом классе, но пока не определилась с профессией, возможно, что и в четвертом поколении продолжится наша профессия, – надеется Ольга Гуляева.

Родные часто собираются у нее в саду, что находится в селе Дмитриевка, и она тогда из строителя наконец-то превращается в кулинара и балует своих близких самолепными пельменями, пирогами, а также различными сладостями…

Айлина АРСЛАНОВА.