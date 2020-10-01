Вместо радости во дворе…

Программа «Башкирские дворики» работает всего лишь второй год, но за это время по городу благоустроены 89 придомовых территорий. Ожидается обновление еще 35-и. Ход реализации контролирует мэр города, а начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности Антон Тристан особенно пристально следит за работой тех организаций, которые не успели сдать объекты в срок. Так, например, на прошлой неделе он посетил Демский район, где подрядная организация забыла про ответственность, когда принималась за работу.

История сломанного забора.

Двор дома № 21 по улице Таллинской обновлялся в ходе первого этапа, и все работы должны были завершиться к 15 августа, и, потому, катаясь по району на велосипеде, решила показать сыну «крутую» детскую площадку.

– Погнали, кто первый доедет до площадки! – крикнул он, обгоняя меня, после того, как заехали во двор.

Действительно, после разбитых дорог по самой Таллинской, заехав на абсолютно ровный асфальт и не ускориться невозможно: широкие тротуары и проезжая часть, парковочные места. Через дорогу звонким смехом заполнена детская площадка в виде замка, а рядом воркаут и хоккейная коробка…

Ребенок сразу же полез на спортивные снаряды, но каково же было наше разочарование, когда мы увидели… валяющуюся на площадке секцию сине-красного ограждения!!!

– Это уже второй развалившийся кусок, один успели приварить работники ЖЭУ, – говорит женщина, которая гуляет здесь с ребенком каждый день. – Вот неплохо было бы еще и скамейки поставить, да урны не помешали бы.

Здесь же рядом валялись разломанные пополам болты, а это значит, что вариант «просто открутились» отпадает. Также нельзя не отметить хлипкость и непрочность конструкции, а ведь там, где играют дети, качество и надежность должны быть прежде всего!

– Организация оказалась сложная в сотрудничестве. Когда стало понятно, что не укладываются в сроки, мы не раз приглашали их на встречи. Предлагали посильную помочь, чтобы успели сдать объекты вовремя. Но, разговоры, увы, пока безрезультатны: если на Таллинской основные работы завершены, то на других объектах (а их еще два) только начались, – говорит начальник пресс-службы администрации района Эльвера Хайбуллина.

Но даже в сданном объекте нашлись недочеты: почему то уменьшилась детская площадка и теперь по санитарным нормам нет возможности поставить песочницу – она должна находиться как минимум в трех метрах от игровых комплексов. В итоге пришлось отказаться от сцены и на ее месте в ближайшее время появится место для отдыха.

На помощь пришли «свои»

По одному из оставшихся двух объектов администрация района решила привлечь к работам Службу по благоустройству и Управление жилищного хозяйства. В эти выходные по 6-10 человек от каждого предприятия с работниками БСК № 1 начали устанавливать бордюрные камни, готовить место под асфальт. Третий объект, что расположен на улице Правды, решили пока оставить подрядной компании, в надежде, что все-таки выполнят взятые на себя обязанности.

В Управлении жилищного хозяйства каждый день пытаются выйти на связь с подрядчиком, но все тщетно: руководство не отвечает на звонки несколько недель, а заместитель директора разговаривает через раз. Не с первой попытки, но все же нам удалось созвониться с генеральным.

– В первый срок сдачи нас подвело то, что проект был недоработан и мы совместно с УЖХ доводили его, как говорится, на месте. А на втором объекте не могли приступить к работе, так как половина персонала ушла на больничные и самоизоляцию. Мы пытались привлечь субподрядные организации, но найти достойную замену было сложно, так как не мы одни оказались в такой ситуации. Когда район предложил свою помощь, мы согласились, чтобы сократить сроки, – объяснил генеральный директор Башкирской строительной компании № 1 Ринат Кайгулов.

По поводу сломанного забора он решил обратился через нас к жителям, чтобы они бережнее относились к дворовому имуществу.

– Забор, все-таки, не шведская стенка и не скалодром. Он предназначен для того, чтобы родители могли объяснить детям, где безопасно играть и определить границы, – сказал Ринат Радикович.

Он считает, что конструкции в этом году уступают тем, которые они устанавливали в прошлом году (а их ни много, ни мало, 35 по всему городу!), но полностью соответствуют проектной декларации и ни на миллиметр не отходят от нее.

– С администрацией города, руководством УЖХ я всегда на связи: встречались в четверг и в субботу. Они в курсе нашей деятельности. Также надеемся, что жители и Управление по обеспечению жизнедеятельности города примут к сведению наши доводы. Мы же в свою очередь постараемся сделать все качественно и надежно, – резюмировал он.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.