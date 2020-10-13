Равнение на Героя

С воинской выправкой, чеканя шаг, подошли к знамени и торжественно приняли клятву. Учеников 44-й полилингвальной школы приняли в ряды «шаймуратовцев». В церемонии участвовал глава республики Радий Хабиров.

Событие, которое ученики и родители ждали с особым трепетом, прошло в Колонном зале Министерства сельского хозяйства РБ.

– Мы долго боролись за присвоение звания Героя легендарному комдиву, и вот 30 марта президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость. Генерал Шаймуратов для нас – настоящий пример того, как надо любить и защищать свою Родину. Сегодня вы станете первыми «шаймуратовцами». Это очень почётно и ответственно, – сказал, обратившись к ребятам, Радий Хабиров.

С гордостью носить мундир доверили 14 ученикам, выдержавшим строгий отбор. Предварительно они прошли тестирования по нескольким предметам: башкирскому, русскому, английскому, математике. Ведь программа с «шаймуратовской» нагрузкой посильна не каждому. Плюс к обязательным предметам дополнительно введен турецкий – генерал-майор хорошо знал его. Кроме того, имеется спортивное направление.

– Скоро начнутся занятия в бассейне, есть строевая подготовка, шахматы, стрельба из традиционного лука. В дальнейшем планируем ввести верховую езду. К нам приезжает заслуженный артист РБ Урал Хайруллович Муртазин. Он учит обращаться с оружием, дает уроки народной хореографии: как башкирской, так и других народов, – говорит классный руководитель 7«Д» класса Айнур Сахаутдинов.

На посвящении ребята дали клятву под знаменем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, пообещав с честью носить имя легендарного комдива, быть преданными Родине и следовать девизу: «Потомки Салавата отступать не умеют».

– Среди воинов легендарной дивизии – 75 Героев Советского Союза. Уверен, что в ваших рядах тоже будет много отличников и медалистов. Будьте верны духу товарищества, ведь совсем не случайно девиз нашего отряда: «Не важно, кто против, а важно, кто рядом». Будьте достойными гражданами своей страны, – сказал присутствовавший на мероприятии заместитель командира 29-го отряда спецназначения внутренних войск МВД России имени генерал-майора Минигали Шаймуратова Ильдар Ганиев.

Кавалер ордена Шаймуратова, стрелок-санитар штурмового отделения первого взвода второй группы 29-го уфимского отряда спецназначения Вадим Сафин, говоря о будущем ребят сказал, что их ожидает важный и интересный путь и они станут достойной заменой нынешним воинам.

Затем новоиспеченные «шаймуратовцы» посетили Национальный музей РБ, где познакомились с выставкой, посвященной легендарной дивизии и первому её командиру.

Анна БЕССОНОВА.

Врез:

По распоряжению правительства РБ классы имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова появились также в гимназии-интернате им. Рами Гарипова и полилингвальной многопрофильной школе № 162. Ребята носят единую форму, за успехи в учебе будут награждаться значком «Юный шаймуратовец». Набор в такие классы планируют сделать ежегодным.