Комплексные решения

Светлые бежевые стены покрыты фактурной штукатуркой, провода убраны в кабель-каналы, блестят чисто вымытые пластиковые окна… Подъезды дома № 27/1 по улице Свободы обновили в рамках республиканской программы.

Жители утверждают, что такое преображение видят впервые за сорок лет, прошедших после постройки дома. Совсем недавно на стенах отслаивалась штукатурка и краска, а на перилах отсутствовали стойки, из-за чего произошла трагедия: в дыру случайно протиснулся ребенок и упал на бетонную лестницу. К счастью, тогда обошлось ушибами. Был сломан кодовый замок на входной двери, и пространство под лестницей облюбовали бомжи. В общем, проблема требовала комплексного решения.

Жители приняли новшества с радостью, неудобства переносили стоически. Такое встречается не везде — в одних домах разворачивались баталии при выборе цвета и декора стен, другие сердятся на строительный мусор и леса. Конечно, для многих это настоящий стресс: рабочие в тесных проходах, шум, мусор… В большинстве случаев стараются потерпеть, но порой доходило до скандалов, хотя ремонт длится всего две-три недели.

В обязательном порядке обновляют крыльцо и козырьки на входе, меняют светильники, двери и окна на современные, ремонтируют решетки и перила лестниц, красят стены и потолки; в список входят электромонтажные работы.

- В каждом доме свои нюансы. Например, в «сталинках» жильцы часто просят оставить нетронутыми перила из дерева, здесь — отказались от плиточного пола. В таких случаях экономия возвращается в бюджет или направляется на работы в другом доме, - пояснил начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Константин Артеменко.

Работы принимают не один раз: вначале стены и потолки придирчиво осматривают сами жители, после того, как акт приемки подписан старшим по подъезду, свою оценку дают представители управляющей компании, администрации муниципального образования и Регионального оператора капремонта. Только после положительного решения производится оплата работы подрядных организаций. Гарантия – 5 лет, исключая случаи вандализма со стороны жителей.

- Если будут выявлены нарушения при выполнении ремонта, все замечания будут устраняться за счет подрядных организаций, а в тех случаях, где будут выявлены факты вандализма – устранять замечания будут управляющие организации, - подчеркнул начальник информационного отдела НОФ «Региональный оператор РБ» Олег Койда.

Юлия ПАХОМОВА.

КОРЗИНКА

В текущем году по городу запланировано выполнение комплексного ремонта в 937 подъездах 277 МКД. В настоящее время работы завершены на 62%, остальные подъезды находятся в высокой степени готовности – идет приемка со стороны жителей, устраняются мелкие недочеты и замечания.