Почетным знаком «За большой вклад в социально-экономическое развитие Уфы» наградили сотрудников здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, науки, культуры, образования, ветеранов и производственников.

Также были отмечены Комбинат рабочей одежды, справивший 30-летие, и хоровая капелла РБ имени Тагира Сайфуллина, которой исполнилось полвека.

Председатель городского Совета Валерий Трофимов тепло поздравил всех с наградами:



– С каждым годом наш город преображается, и в этом – заслуга его жителей, которые создают прочный фундамент для дальнейших позитивных изменений. Сегодня в этом зале - профессионалы, люди, которые ежедневным добросовестным трудом доказали свое мастерство и верность избранному делу, – подчеркнул он.



Академическая хоровая капелла республики отмечена высшей наградой города – Почетным знаком, а ее солист Юлай Муллаянов удостоился Почетной грамоты.

- Мы, будучи самым молодым профессиональным коллективом Башкортостана, получили звание академического, следом за Башдрамом. Театру присвоили это звание в 1935 году, а вторыми были мы. Кстати сказать, академических капелл в стране, помимо нашей, всего четыре: три в Москве и в Петербурге. А Днем рождения считается 12 апреля 1970 года, когда прозвучал первый концерт. Знаменательно, что награждение прошло в день открытия 82-го концертного сезона, - поделился он. – Мы живем и работаем для вас, дорогие уфимцы, любители хоровой музыки, в вас черпаем вдохновение.

Генеральный директор Комбината рабочей одежды Дмитрий Басов

отметил, что очень рад награде, это признание добросовестного труда всего коллектива:

- Предприятие образовано в 1990 году. Сегодня оно входит в пятерку крупнейших предприятий России по производству специальной и форменной одежды для различных отраслей промышленности. Комбинат производит практически 50% всего объема изделий легкой промышленности республики, - пояснил Дмитрий Басов. - В год выпускается более 2,5 миллиона экземпляров: форменная, влагозащитная, сигнальная, утепленная спецодежда для таких ведущих компаний, как «Газпром нефть», «Роснефть», «Башнефть», «Башкирская содовая компания», «Российские железные дороги». Для железнодорожников разработана специальная линейка: костюмы от воды, повышенной видимости, трансформеры. Продукция компании используется практически на территории всей страны.

Награды получили также сотрудники администрации города.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.