Разыграли Кубок России

В центре спортивной подготовки завершились соревнования Кубка России по спортивной борьбе на призы главы республики.

В торжественной церемонии закрытия состязаний приняли участие глава республики Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

На ковре соревновались более 300 атлетов из 34 регионов.В завершающий день соревнований встречались спортсмены в весовых категориях до 60 кг, 67, 77, 87 и 130 кг. Глава республики высоко оценил борьбу спортсменов и вручил заслуженные награды победителям.

– Прежде всего, хочу поздравить всех вас с важнейшим для нас праздником – Днем Республики – и пожелать здоровья, удачи и благополучия, чтобы Башкортостан, как и вся наша страна, развивался и шел только вперед! – сказал Радий Хабиров. – Хочу также поблагодарить спортсменов. За три дня они доставили нам настоящее удовольствие, показав высокий уровень и красоту этого вида спорта. Уверен, теперь в секции греко-римской борьбы будут приходить все больше ребятишек. А мы уже с завтрашнего дня начнем готовиться к новым соревнованиям – чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в республике в 2021 году.

По результатам прошедших состязаний обладателем Кубка России стала команда Санкт-Петербурга, второе и третье места заняли, соответственно, сборные Москвы и Мордовии.

Виктория ИВАНОВА.