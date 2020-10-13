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Разыграли Кубок России

Автор: cmanager от 13-10-2020, 09:24

Разыграли Кубок РоссииВ центре спортивной подготовки завершились соревнования Кубка  России по спортивной борьбе на призы главы республики.

В торжественной церемонии закрытия состязаний приняли участие глава республики Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

 

На ковре соревновались более 300 атлетов из 34 регионов.В завершающий день соревнований встречались спортсмены в весовых категориях до 60 кг, 67, 77, 87 и 130 кг. Глава республики  высоко оценил борьбу спортсменов и вручил заслуженные награды победителям.

 

– Прежде всего, хочу поздравить всех вас с важнейшим для нас праздником – Днем Республики – и пожелать здоровья, удачи и благополучия, чтобы Башкортостан, как и вся наша страна, развивался и шел только вперед! – сказал Радий Хабиров. – Хочу также поблагодарить спортсменов. За три дня они доставили нам настоящее удовольствие, показав высокий уровень и красоту этого вида спорта. Уверен, теперь в секции греко-римской борьбы будут приходить все больше ребятишек. А мы уже с завтрашнего дня начнем готовиться к новым соревнованиям – чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в республике в 2021 году.

 

По результатам прошедших состязаний обладателем Кубка России стала команда Санкт-Петербурга, второе и третье места заняли, соответственно, сборные Москвы и Мордовии.

 

Виктория ИВАНОВА.

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Категория: Вторник

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