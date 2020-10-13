В республике появился отряд «шаймуратовцев». 59 семиклассников прошли торжественное посвящение, в котором приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель командира 29-го отряда спецназначения внутренних войск МВД России имени генерал-майора Минигали Шаймуратова Ильдар Ганиев.

– Ребята, сегодня мы открываем новую важную страницу вашей жизни. Вы будете учиться в классах имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова, - напутствовал глава региона. - У вас появятся необычные уроки – верховой езды, стрельбы из лука, плавания, борьбы. Они укрепят ваши силы, характер и дух. Мы долго боролись за присвоение звания Героя легендарному комдиву, и вот 30 марта 2020 года Президент России Владимир Путин услышал нас и восстановил историческую справедливость. Генерал Шаймуратов для нас – настоящий пример того, как надо любить и защищать свою Родину. Сегодня вы станете первыми «шаймуратовцами» среди наших школьников. Это очень почетно и ответственно. Уверен, что свою форму вы будете носить с гордостью и честью. Всегда следуйте его девизу: «Потомки Салавата отступать не умеют». Не бойтесь испытаний и трудностей, смело идите к своей цели.

Ильдар Ганиев призвал юных «шаймуратовцев» хранить верность заветам воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

– Среди воинов легендарной дивизии – рекордное количество Героев Советского Союза, – сказал он. – Уверен, что в ваших рядах будет рекордное количество отличников и медалистов. Будьте верны духу товарищества, ведь совсем не случайно девиз нашего отряда: «Неважно, кто против, а важно, кто рядом». Будьте достойными гражданами своей страны.

Торжественную клятву «шаймуратовцев» зачитали ученик Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 Галинур Давлетбаев, ученица школы № 44 Анастасия Цветкова и ученица школы № 162 Анна Мельникова. Отличительной особенностью «шаймуратовцев» будут костюмы, стилизованные под народную одежду башкирских воинов.

Зиля БАДРИЕВА.

Корзинка:

Классы имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова впервые создали осенью 2020 года в уфимских полилингвальных многопрофильных школах № 44 и 162, а также в башкирской гимназии № 1 имени Рами Гарипова в соответствии с распоряжением Правительства РБ. Кадетские классы призваны увековечить память легендарного башкирского комдива, привить молодому поколению дух патриотизма и любви к Родине. Помимо обычной школьной программы учащихся ждёт ряд факультативных предметов.