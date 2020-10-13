Самый современный, благоустроенный и красивый – так теперь отзываются калининцы об обновленном парке «Первомайский».

Традиционно здесь прошли районные праздничные мероприятия. На новой сцене выступили Zainetdin, кавер-группа «OLD SCHOOL» и кумир молодежи Миша Марвин, исполнивший полюбившийся «Французский поцелуй».

- Искренне поздравляю вас с праздником. Главное наше богатство - люди, талантливые, трудолюбивые. Каждый вносит свой вклад в развитие и процветание региона. Желаю вам здоровья, семейного благополучия, мира и добра, - поздравил с праздником глава района Сергей Кожевников.

Пиратский корабль, замок принцесс, мост желаний, песочницы и качели – для маленьких гостей работали детские площадки, а аниматоры проводили с ребятами игры, конкурсы.

Действительно, парку теперь могут позавидовать жители других районов. Такой площадки с бесплатными развлечениями нет нигде в Уфе: настоящий рай для юных горожан самого разного возраста. Каждый найдет занятие по душе. Пока малыши копаются в песке, а дети постарше штурмуют корабли, подростки с радостью выпутываются из паутин и качаются на многоместных качелях. Площадки с инновационным прорезиненным покрытием площадью 3000 квадратных метров.

- Чтобы сводить ребенка в парк развлечений и прокатить хотя бы на 2 каруселях, нужно около 800 рублей. К тому же платить приходится еще и за себя, пока ребенок мал. Теперь все выходные будем здесь. Площадка просто прекрасная! - восхищается мама пятилетней девочки Эльвира Насырова.

- Работать на новой сцене одно удовольствие! Артистам удобно и зрителям хорошо видно, - заверяют солисты «Байрама».

- Перед нами стояла задача сделать пространство у сцены удобным и комфортным для зрителей. Получилось. Сам «Первомайский» очень преобразился, несмотря на то, что мы максимально сохранили его структуру. Парк транзитный. Здесь много путей, ведущих к администрации района, ЗАГСу, Дворцу культуры. Все это осталось, появились бордюры, заменены газоны. Теперь он будет еще зеленее, - рассказала главный архитектор проекта парка «Первомайский» Лейсан Галлямова.

Мария АПКАРИМОВА.