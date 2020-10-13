Больше детей – больше радости

В рамках торжеств, посвященных Дню республики, состоялась церемония награждения медалью «Материнская слава» женщин, воспитывающих 5 и более детей.

– Высокая награда вручается по указу главы республики. Сегодня все больше семей ограничиваются одним или двумя детьми, и увидеть многодетную мать – большая редкость. Каждая женщина, родившая и воспитывающая ребенка, достойна уважения, а если воспитывает пятерых, ей пятикратный поклон, – отметил глава администрации района Айдар Базгудинов.

Награды получили семьи Красновых и Тукаевых, в каждой из которых воспитывается по пять детей.

Старшей дочери Красновых – Полине 19, в этом году окончила 11 классов. В родной школе ее знают как победителя районных олимпиад и обладателя золотого значка ГТО, а младшей – Любе всего пять, но она уже проявляет интерес к танцевальному искусству.

У Зульфии и Айдара Тукаевых четверо детей учатся в школе № 45, все активно изучают иностранные языки, занимаются спортом. Младшей, Амине всего два года. В последние годы Зульфия занимается бизнесом, а с рождением младшей дочери успешно совмещает работу с материнством.

– Наши бабушки и дедушки в тяжелые послевоенные годы растили по 5-6 детей, стирали одежду в родниковой воде, выстаивали очереди за продуктами и каждый день, замесив тесто, выпекали в печи хлеб. Не было также подгузников и посудомоечных машин, облегчающих жизнь в разы. Сейчас же наши дома напичканы техникой, продукты на любой вкус имеются в магазинах и есть все условия, чтобы поднимать демографию, ведь каждый ребенок своим появлением приносит еще больше радости в семью. Мы счастливы, что нас много, и даже не представляю, как бы мы жили без наших детей, – говорит Зульфия Кульмухаметовна.

Айлина АРСЛАНОВА.