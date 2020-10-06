Вирус не пройдет

1 октября началась осенняя призывная кампания. Она проводится так, чтобы исключить проникновение в вооруженные силы РФ новой коронавирусной инфекции. Что для этого делается, мы узнали в призывном пункте Военного комиссариата Советского и Октябрьского районов.

Андрей Кузнецов ступает на порог четырехэтажного здания не впервые. Еще с 2018-го у него отсрочка по состоянию здоровья.

– Я здесь уже раз четвертый. В этот приход заметил строгое соблюдение противоэпидемиологических правил: все в масках, выдерживается социальная дистанция, – отметил он.

По пути на медицинскую комиссию необходимо пройти несколько барьерных рубежей. Соблюдение безопасного расстояния начинается уже с улицы. К призывному пункту ребята подходят за полчаса до назначенного времени и ожидают своей очереди за турникетами, установленными с полутораметровым интервалом.

В тамбуре оборудован пост термометрии. Медицинская сестра Мария Бизикина, прикомандированная из поликлиники №50, помогает обработать руки антисептическим средством, проверяет температуру. По имеющимся спискам уточняет, не выезжали ли ребята за границу в течение двух последних недель, не были ли в контакте с носителями коронавирусной инфекции.

– Все необходимые документы и средства имеются. Маски, в которых приходят призывники из дома, уничтожаются, вместо них выдаем новые. Салфетки и полотенца – одноразовые, их тоже утилизируем. Цель барьерных рубежей – отделить заболевших. При выявлении температуры 37,2 и выше и подозрении на COVID-19, юноша изолируется, вызывается санитарно эпидемиологическая служба, – говорит начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по Октябрьскому и Советскому району Вячеслав Гирба.

На техническом посту проводится анкетирование, после которого будущих солдат направляют на медкомиссию. Хирург, психиатр, окулист, стоматолог, нарколог, отоларинголог, терапевт, старший врач – необходимо провериться у 8 специалистов. Все помещения, в которых принимают медики, и коридоры регулярно обеззараживаются с использованием бактерицидных облучателей. При ожидании в очереди также соблюдается социальная дистанция.

В 103-м кабинете ведет прием врач психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспансера №1 Тимур Кадыров.

– Смотрим характеристику, все ли в порядке у призывника в семье, в учебе. Осматриваем кожные покровы: нет ли следов от инъекций. Если имеется подозрение на употребление наркотических средств, проводим углубленное обследование, направляем на анализы. Списки стоящих на учете у нарколога у нас есть, – говорит он.

Чаще всего отсев происходит из-за плоскостопия, но это лечится. Доктор дает рекомендации, процедуры необходимо выполнить до следующей комиссии.

– В настоящее время много современных методов лечения. Очень помогают ортопедические стельки. Если в этом году призывник по состоянию здоровья признается негодным к военной службе или ограниченным, к примеру, у него 3-я степень плоскостопия, он может явиться через год и получить допуск, – разъяснил врач-хирург Дмитрий Крылов.

– Прошел стоматолога, невролога, окулиста, хирурга. В последнем кабинете выявилось, что у меня есть некоторые проблемы. Пока непонятно, подхожу ли я для службы в армии, мне дали время на обследование, – поделился 21-летний Кирилл Уваров.

Максим Дроговоз после окончания БГМУ поступил в ординатуру и теперь вынужден выждать еще два года, пока не выучится.

– У нас в университете отменили военную кафедру, в связи с чем у меня вопрос – смогу ли пройти срочную службу в санчасти или меня призовут рядовым? С высшим медицинским образованием хотелось бы проходить службу в качестве врача, – рассуждает он.

Итог прохождения комиссии – заключение, согласно которому призывник отправляется в армию, либо ему дается отсрочка или категория «негоден». Тимур Тимершин комиссию прошел без эксцессов, теперь его ждет очередное испытание – нужно пройти тестирование на профпригодность и получить повестку.

Всего до 31 декабря по району будет призвано в Вооруженные силы РФ более 200 человек. В основном они будут направлены в сухопутные войска. Первая партия отправится служит Родине в середине октября.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Врез: Чтобы не допустить одновременного нахождения в помещениях большого количества людей, призывной пункт принимает не более 50 человек в день. Во избежание совмещения призывники Советского района обязаны явиться на ул. Кирова, 101/4, Октябрьского – по адресу ул. Менделеева, 221. На сборный пункт они допускаются только с отрицательным результатом на новую коронавирусную инфекцию. Экспресс-тесты военный комиссариат проводит централизованно за четыре дня.