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Заслуженная награда

Автор: cmanager от 6-10-2020, 09:13

Заслуженная наградаПочетный гражданин района, ветеран Великой Отечественной войны Ильгизар Хайров удостоен памятного знака «Достояние столицы».

 Ему было 18, когда в августе 1942 года его призвали на фронт. Воевал в составе 80-й гвардейской дивизии и командовал стрелковым отделением, участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Донбасс и Правобережную Украину, дважды был ранен. О доблести воина говорят два ордена Отечественной войны I и II степени и многочисленные медали. 

Ильгизар Гарифович рассказал о трудностях военного быта, когда необходимо было просто проявить выдержку и терпение.    Последние бои, в которых он принял участие —  на правом берегу Днепра. Командуя отделением роты автоматчиков в составе 23-го танкового корпуса, получил тяжелое ранение. Из 300 бойцов его бригады в живых остался всего 31 человек.

- Полгода маялся по госпиталям, - вспоминает Ильгизар Гарифович. - Нога перестала сгибаться, дали инвалидность.

После длительного лечения в госпитале Ильгизар Гарифович был демобилизован и победу встретил дома, в Татарии. В Башкортостан ветеран попал в 1948 году.

В послевоенные годы окончил Высшую партийную школу, с 1965-го работал первым заместителем председателя исполкома райсовета, с 1970-го - заместителем директора Уфимского электролампового завода. После выхода на заслуженный отдых был в Совете ветеранов района, а в 2009 году ему присвоили звание почетного гражданина. В Международный день пожилых людей ветерана поздравил глава районной администрации Марат Галиуллин и вручил ему серебряные памятные монеты к 75-летию Великой Победы.

 

Ильгизар Гарифович и сегодня ведет большую патриотическую работу, встречается с призывниками, школьниками, студентами.

 

Юлия ПАХОМОВА.

 

КОРЗИНКА

Конкурс на соискание общественной городской премии «Достояние столицы»,  организатором которого вот уже на протяжении 14 лет является Общественный фонд развития города, проводится для поддержки уфимцев, способствующих процветанию и развитию столицы республики и ее жителей.

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Категория: Вторник

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