Дом, в котором мы живем

Подведены итоги городского конкурса «Лучший совет многоквартирного дома». МКД по ул. Ю. Гагарина, 12/4 занял в нем третье место. Комиссия отметила чистоту и порядок зон отдыха, ухоженные подъезды дома и в особенности – активных и неравнодушных жильцов.

Советы многоквартирных домов умеют сплотить вокруг себя соседей, тесно сотрудничают с управляющей компанией, а главное - любят свой дом и относятся к нему по-хозяйски. Так, во дворе дома №12/4 по ул. Ю. Гагарина с легкой руки жителей появились три диковинные клумбы – с лешим, гитарой и сказочным замком. Причем, соорудили их всего за 2 дня, потому что трудились всем домом. «Живем так, что даже соседей по лестничной площадке не знаем» - это не про них. Здесь царят дружба и взаимовыручка. Поэтому председатель совета МКД Оксана Батагова приняла поздравления, но на просьбу сфотографироваться возразила: «Нет, я одна не буду! Это заслуга не только моя, но и всех соседей!».

По тому, с какой ответственностью отнеслись активисты дома к такому, казалось бы, нехитрому делу – сняться для газеты, стало понятно, что все здесь делается сообщя и на 100 процентов.

Дом «молодежный», пожилых людей мало и все они окружены заботой и вниманием. Если кого-то не видят два-три дня, звонят, как вы там, не случилось ли чего? К сожалению, все в основном одинокие, так что за ними нужен глаз да глаз.

Как-то пропала с поля зрения одна бабуля. Старенькая, но очень активная. Все время выходила погулять, покормить птичек. Оксана забеспокоилась. Звонит – та трубку не берет, стучит в дверь – тишина. Весь дом на уши поставила, но зато как потом радостно было, когда та открыла дверь. Оказалось, приболела немного, потому и не спускалась. А стук не слышала, так потому что глуховата. На зиму соседи уже приготовили бабуле сюрприз: смастерили три кормушки, установят их за детской площадкой, уже есть договоренность с дворником. Для женщины с инвалидностью установили знак, чтобы не занимали ее место под машину. Но если у бабули имеется племянник, который все-таки тоже ее навещает, то вот за 82-летним дедушкой приглядывают всем домом. Особенно сейчас, когда пожилым нужно беречься особенно, снабжают продуктами и лекарствами. Между тем Ильдус Камилевич Юсупов еще бодр, может и сам зарядить всех хорошим настроением, а еще он с удовольствием «копается на земле». Кстати сказать, клумба – тоже предмет гордости жильцов. Отцветают одни растения, эстафету подхватывают другие. В прошлом году она завоевала 3 место в конкурсе на лучший цветник. Ильдус-абый и в этот раз помогал садить однолетники. А еще по всему периметру территории протянуты гирлянды, они красиво украшают двор в темноте.

В прошлом году «Единая Россия» подарила МКД детскую площадку. Советом дома собирались, решали, где установить качели, где горку. Для подрядной организации расчертили схему, установили колышки. Зорко следили, чтобы все было сделано как надо. Санитарные мероприятия в Сипайлово не проходят без участия жильцов, сотрудничают они и с руководителем проекта «Чистая Уфа», собирают крышки от пластиковых баллонов и макулатуру. Зимой для ребят во дворе лепят снеговики, устанавливают горку с наряженной елкой. Встречать Новый год выходят во двор, как и положено - ведь они одна большая семья. Сосед из 87-й квартиры уже как штатный Дед Мороз: и костюм с посохом, и борода ему к лицу. Ребята, что постарше, хоть и признают в сказочном герое дядю Максима, с радостью подыгрывают. Но еще «дядя Максим» зимой строго следит за уборкой территории. Предупреждает, когда во двор приедет трактор, согласно графика. Выходит и контролирует, чтобы ни одна припаркованная машина не помещала очистке снега.

А еще здесь устраивают проводы масленицы с сожжением чучела и праздники двора. Директор управляющей компания «УЖХ Сипайловский» Альфис Гареев здесь нередкий гость. Предлагает помощь в проведении мероприятий, установке аппаратуры. С его приходом в Сипайлово микрорайон похорошел на глазах.

- За 4 года Альфис Фанисович – уже третий у нас руководитель, и он единственный начинает утро с обхода микрорайона, - говорит Олеся Айратовна. – Вечером тоже мы его видим. Очень хозяйственный, неравнодушный руководитель. К нему можно в любое время обратиться, и он оперативно решит вопрос. А может он так по-особенному относиться к нашему дому, потому что видит, какие мы дружные и как стараемся. Глядя на нас, жильцы и других МКД стали присматриваться друг к другу, что ж, пусть берут с нас пример!

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.