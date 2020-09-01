Ничего не продаем - все бесплатно раздаем!

Сувениры, сделанные своими руками, памятные призы и массу положительных эмоций забрали с собой гости парка им. И. Якутова. Здесь прошло самое яркое общественное событие осени - «Ярмарка сообществ».

- Для общественных организаций это уникальная возможность рассказать о себе. Ведь среди них есть и малоизвестные объединения, которые юридически не зарегистрированы, но, несмотря на это, работают, причем очень профессионально. Ими руководят талантливейшие люди, объединяющие вокруг себя единомышленников, - говорит председатель общественной палаты РБ Ольга Панчихина, пришедшая на праздник. - Мы бываем во многих районах республики и Уфы, и хочется отметить, что у каждой территории есть свои плюсы. Советский район отличается большим количеством некоммерческих организаций разной направленности: оздоровление, благотворительность, досуг подростков и старшего поколения.

Мероприятие прошло в форме увлекательного квеста. Организаторы предложили уфимцам 17 активностей по всей территории парка. Участники, в числе которых были не только дети и родители, но представители старшего поколения, перемещались от одного стола к другому, выполняя задания, собирали жетоны, а по завершении обменивали их на призы. На сцене выступали артисты.

Специалисты благотворительного образовательного фонда «Мархамат» зазывали гостей праздника на мастер-класс по технике рисования эбру и росписи по дереву. Подобные занятия они проводят с мальчиками и девочками, посещающими кружок «Волшебная кисточка». В этом году объединение выиграло три больших гранта, благодаря чему ребята имеют возможность посещать групповые занятия бесплатно.

- К нам приходят дети с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого возраста имеются отдельные программы. Дошкольникам предлагаем помощь в адаптации к детскому саду в виде полного копирования режима дня. Также есть занятия с логопедом, музыкальные, вокальные, - говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дилара Акбашева.

Необычную презентацию подготовило движение «За мир без наркотиков»: организовало обмен тематических брошюр на автографы. Результат - 500 - 100.

- Когда молодые люди клянутся, что не будут употреблять наркотические вещества, и закрепляют свои обещания подписями, это дорогого стоит, - говорит координатор движения Гузель Усманова.

Ярко и красочно представила себя АНО «Чистая Уфа». Волонтеры под руководством ее бессменного руководителя Елены Воробьевой рассказывали об эколого-благотворительном проекте «Крышечки спешат на помощь», а клуб «Наших лет золотые россыпи» привез выставку из овощей, выращенных участниками.

«Ярмарка сообществ», прошедшая в парке им. И. Якутова -

21-я по счету. Администрация района совместно с Центром местной активности организовала ее в рамках проекта «Конструктор сообществ» Общественного фонда развития города. Большой вклад внесли также Центр досуга детей и подростков «Тамыр» и благотворительный фонд «Два крыла».

Анна БЕССОНОВА.