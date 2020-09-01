«Моя семья»

Еженедельное оперативное совещание в правительстве, прошедшее в режиме ВКС, началось с объявления о кадровых изменениях. Глава региона Радий Хабиров сообщил, что генеральным директором Корпорации развития республики назначен Наиль Габбасов, ранее возглавлявший АО «Корпорация развития Республики Крым».

Про пандемию

Сводная бригада башкирских медиков отправилась в Абхазию для помощи местным специалистам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения Максим Забелин уточнил, что командировка продлится 21 день.

Между тем в стране фиксируют рост количества заболевших COVID-19. Глава Башкортостана поручил подготовить дополнительный коечный фонд в медицинских учреждениях, а также проанализировать перечень крупных массовых мероприятий, которые планируют провести в Башкортостане до 1 декабря, чтобы исключить те, без которых можно обойтись в сложившихся эпидемиологических условиях.

Первую партию вакцины от гриппа в 516 тысяч доз, которую получила республика, полностью использовали, вторая прибудет в регион в начале октября.

Про ремонт

Министр ЖКХ РБ Борис Беляев доложил о ремонте подъездов в МКД в муниципалитетах, в которых Контрольное управление нашло нарушения. Некачественный ремонт был выявлен в 47 домах 20 муниципалитетов, где обнаружили отслоившуюся краску, треснувшую штукатурку, провода, не уложенные в кабель каналы, и неудовлетворительное состояние входных групп. В 45 МКД недостатки исправлены. Гарантийный срок ремонта составляет три года. Радий Хабиров поручил Контрольному управлению с конца октября вместе с регоператором начать рейды по отремонтированным подъездам МКД.

Про «Мою семью»

Этот проект направлен на лечение пьющих родителей, дети которых помещены в социальные приюты или находятся на грани изъятия из семьи. В результате 610 ребятишек вернулись к родным. Об этом рассказала вице-премьер правительства - министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. Количество детей-сирот в республике сокращается, однако доля социального сиротства остается высокой, причем у 76% родители живы, у 18% страдают алкогольной зависимостью. В рамках проекта «Моя семья» свои усилия консолидировали 115 врачей наркологов-психиатров и 103 специалиста службы семьи и социальных приютов. Лечение осуществляется за счет средств программы госгарантий ОМС.

Про жилье

На переселение граждан из аварийного жилья из резервного фонда республика получит 186 млн рублей, сообщил зампредседателя Госкомитета по строительству и архитектуре Артём Ковшов. За семь лет расселено более 27,7 тысяч человек. Программа на 2019-2025 годы исполнена на 18%, но может быть завершена при условии достаточного финансирования: запрошено 316 млн руб. вместо дополнительно выделенных на этот год 186 млн. Объем аварийного жилья, в соответствии с заявками, прогнозируется в объеме 502,5 тыс. кв. м. При этом, по мнению специалистов, его можно уменьшить в 3,5 раза, если в ближайшие два года в домах общей площадью 138,5 тыс. кв. м провести капитальный ремонт. Руководитель региона проект одобрил.

Про урожай

В республике собрали более 3 миллионов 850 тысяч тонн зерна, остались гречиха, просо и кукуруза. Об этом сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Средняя урожайность составила 22,3 центнера с гектара. Сейчас снимают сахарную свеклу, урожайность которой составляет 360 ц с га, убрана и 1/4 площадей с масличными культурами.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.