Путь к WorldSkills Russia

- Для меня все началось с звонка директора нашей школы - Аллы Павловны. От нее я узнал, что теперь, с начала 10 класса, буду состоять в команде по изготовлению прототипов вместе с моим другом Егором Жидяевым, который уже несколько лет участвует в чемпионатах, - рассказал ученик лицея № 83 Лев Волков.

Ребята заняли третье призовое место по изготовлению прототипов на всероссийском этапе чемпионата WorldSkills.

С самого начала сентября вместе с руководителем Ильнуром Раисовичем школьники усердно готовились к грядущему мероприятию: моделировали, работали с 3D-принтерами и занимались обработкой готовых моделей. Первый этап прошел в начале декабря на ВДНХ. Трое суток по пять часов ребята посвятили созданию прототипа подводного глайдера. Он начинался с обычных чертежей, но благодаря хорошей командной работе и наработанным умениям у ребят получилось занять первое место по прототипированию в Башкирии.

Следующим испытанием стал отборочный этап, который должен был пройти в апреле, но из-за недавних событий его перенесли на начало июля. Длились отборочные соревнования всего два дня и проходили в онлайн-режиме под наблюдением главных экспертов. Даже за такой короткий срок участники смогли сделать полностью рабочий прототип макетного держателя для пайки, что дало возможность пройти на последний, всероссийский этап чемпионата.

- Самое сложное и волнительное соревнование прошло в августе - опять же в дистанционном режиме. Эти три дня были самыми трудными за все этапы чемпионата не только из-за непонятных чертежей и высоких требований, но и из-за нашего внутреннего волнения, - рассказал Лев.

С прототипом летающего дрона-манипулятора ребята получили третье призовое место по изготовлению прототипов на всероссийском этапе WorldSkills. Это достижение поможет Льву и Егору при поступлении в университет, а благодаря будущему денежному гранту юноши смогут осваивать 3D-моделирование и 3D-печать.

- Думаю, что все затраченные усилия и нервы стоили того. Мы с Егором не собираемся останавливаться на достигнутом и обязательно будем участвовать в чемпионате снова, но уже во взрослой возрастной категории, - уверен Лев.