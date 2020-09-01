Лучший друг малышей

С Днем воспитателя дошкольных работников поздравил

глава администрации города Ульфат Мустафин. А с каким коллективом встретиться сомнений не было: конечно же, отлично зарекомендовавший себя детский сад №322 «Журавушка».

Ульфат Мансурович осмотрел кабинет учителя-логопеда, логопункт, медицинский блок, комнаты для занятий и бассейн.

- Это благородная, сложная и интересная работа с дошколятами. Для них вы мама, друг и учитель. Через ваши заботливые руки проходят сотни детей, и ко всем вы находите подход. Спасибо вам за неоценимый вклад в обучение и воспитание юного поколения, - подчеркнул он.

Говоря о строительстве новых социальных объектов, мэр отметил, что в этом году в столице построено 5 детских садов на 925 мест.

- Конечно, надо строить еще больше. Сейчас мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты, в том числе государственно-частное партнерство. Образовательные учреждения обязательно должны иметь бассейн. Я осмотрел вашу территорию. Для детей мы сделаем игровые комплексы с мягким покрытием. Давайте будем работать в этом направлении, - подытожил он.

В завершение встречи Ульфат Мустафин вручил сотрудникам Благодарственные письма и Почетные грамоты мэрии.

Всего в детсаду - 13 групп. Он рассчитан на 264 места. В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году в учреждении создано 20 дополнительных дошкольных мест. Методический кабинет оснащен цифровой лабораторией «Наураша». Кабинеты учителей-логопедов оборудованы электронными зеркалами, используемыми для коррекции звукопроизношения.

Иван ЗАРОКОВ.