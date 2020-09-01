Жизнь в ритме «Волны»

- С внуком живем недалеко от сквера «Волна», часто гуляем в нем. Так вот, недавно там появилась новая спортивная зона. Но вход в нее почему-то закрыт. Быть может, еще не сняты карантинные ограничения? - спросила, позвонив в редакцию, Светлана Тюнева.

Баскетбол без травм

Вышеуказанная локация в центре внимания уфимцев уже давно, потому что парк переживает комплексную реконструкцию. Чтобы узнать, как он выглядит сегодня, а заодно и ответить на вопрос читательницы, мы отправились туда.

Обновляемый парк встретил нас детским смехом и ароматом цветущих клумб. Сверившись с вывешенной на входе схемой, двигаемся по центральной аллее. Под ногами - новый асфальт, в глаза бросаются аккуратные скамейки с элементами декора. «Волна» сегодня - уникальное сочетание современных дизайнерских технологий и естественной природной красоты. Об этом думаешь, прогуливаясь в тени нежно-зеленых берез, которые растут здесь уже не первое десятилетие. Очевидно, что за состоянием лесопосадки следят: здесь чисто, да и сами деревья выглядят аккуратно. Впрочем, особенно вклад озеленителей заметен по ярким клумбам и цветущим кустам сирени и черемухи. Интересно, что цветущие растения посажены не только на центральной аллее, но и по всему периметру. Каждая из разбегающихся по сторонам тропинок заасфальтирована и благоустроена: одни ведут к игровым зонам, другие - к спортивным, третьи - к лесополосе и озеру.

Наше внимание привлекли рабочие, снимающие красную ленту ограждения вокруг новой спортивной площадки. Как оказалось, монтаж ее уже завершен, установлены и спортивные снаряды. О том, как будет использоваться современное уличное спортивное сооружение, рассказал бригадир Алмаз Сафин.

- Здесь уже можно играть в баскетбол и другие контактные виды спорта. Обратите внимание на покрытие: оно удобно для отталкивания ногами, но в то же время мягкое и безопасное. Потому что мы сделали его из резинобитумной крошки - гранулята.

Температура плавления материала достигала150 градусов. Сначала твердая крошка должна расплавиться, потом «центрифуга» делает массу однородной. Затем расплав равномерно наносится на подготовленную поверхность.

Привет скейтерам

В полусотне метров отсюда работают укладчики плитки. Основной объем выкладки уже завершен - осталось лишь обжечь стыки. Подрегулировав рычажки газовой установки, монтажник Ильнур Валиев дает искру - и камень обжигает струя пламени. Это - последний этап, когда залитые специальной эмульсией межплиточные стыки проходят высушивание.

Совсем рядом заполненный детьми и подростками скейт-парк. Трамплины, рампы, прыжковые элементы - все это привлекает как малышей с мамами, так и развивающих ловкость юношей. Прямо на наших глазах сложный трюк на своем скейте делает двенадцатилетний Артур Горюнов. Оказывается, катанием он увлекается уже несколько лет. И раньше вариантов было два: либо ехать в другие районы города, где есть инфраструктура, либо рисковать, оттачивая навыки на тротуарах, ступенях, автостоянках.

Но этим летом все изменилось: теперь осваивать науку скейтбординга можно здесь, в парке.

Что точно стало для затонцев центром притяжения, так это игровая зона в дальней части. Она и сейчас полна детей. Что неудивительно: здесь и всевозможные горки, и лазательные снаряды, и даже «настоящий» морской корабль с каютами и палубами. Нашлось место и технологическим ноу-хау. Миниатюрный город, построенный с правой стороны, обустроен шлагбаумами, светофорами, есть автобусные остановки. О многом говорят установленные тут и там знаки пешеходного перехода. Благодаря этой необычной площадке юные уфимцы будут в игровой форме учить правила дорожной безопасности.

Егор СОЛНЦЕВ.

Фото автора

Корзинка:

В планах реконструкторов на ближайшее время - завершение благоустройства озера и его берегов. По замыслу проектировщиков, дно водоема будет очищено, а вокруг воды появятся террасы и площадки для отдыха.