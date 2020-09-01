Дружба и творчество без границ

Любимые песни и народные танцы, разноцветье овощей и тягучий вкус меда, шахматные доски и мольберты художников как главные атрибуты фестиваля «Уфимская крепость», посвященного 85-летнему юбилею района, привлекли немало горожан.

Ярмарка, развернувшаяся с самого утра на улице Заки Валиди, собрала более 150 участников из 20 районов Башкортостана. Горожане могли выбрать тыквы, кабачки, картофель, лук, кумыс, молочную продукцию - одним словом, почти все из спектра продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мед был представлен именитыми пасечниками, которые привезли несколько сортов душистого нектара в красивых деревянных бочках.

Перед установленной сценой покупатели могли присесть на скамейки и посмотреть зажигательные танцы и послушать популярные мелодии в исполнении известных творческих коллективов.

А на площади Салавата Юлаева открылось настоящее раздолье для детей, которые с удовольствием разбирали автоматы, играли в баскетбол, сдавали нормы ГТО. Выставки воскресных школ города, учреждений дополнительного образования заставляли любоваться искусно выполненными изделиями из дерева, ткани и даже веток.

- Мы привезли народных кукол, которые называются «Лихорадка». Их раньше ставили около печки, чтобы защитить от болезней и нечисти, - рассказала преподаватель воскресной польской школы Валентина Кузнецова.

В гости к кировчанам приехали школы и из других районов. На одной из площадок с помощью Школы искусств имени А. Искужина Ленинского района развернулась настоящая мастерская под открытым небом. На новеньких мольбертах юные художники рисуют любимый город таким, каким себе представляют.

- Проводим плэнер, причем приглашаем к творчеству и взрослых, - заметила заместитель директора детской музыкальной школы № 9 Инна Скрыпник. - А наиболее удачные работы поощряются призами.

На мастер-классах по декоративному искусству Объединения подростковых клубов «Диалог» Орджоникидзевского района желающим помогали осваивать азы рукоделия, а также играть в шахматы и участвовать в других спортивных занятиях.

- Хотим привить ребятам любовь к спорту и творчеству, - отметил и.о. директора ОПК «Диалог» Павел Бунаков.

На площадке ретро-автомобилей шла массовая фотосессия, как и возле тематических зон с пчелами. Любители спорта могли поболеть на турнире по греко-римской борьбе, поиграть в футбол, пообщаться с юными чемпионами.

На набережной развернулось первенство города по роллер-спорту, показательные выступления по картингу и фигурному вождению автомобилей.

Между тем набирает темпы флешмоб «Любимый Кировский район». Жительница дома по адресу Амантая, 9 Ольга Филева прислала фотографии, где весь двор участвует в субботниках и озеленяет прилегающую территорию.

- Эту стенгазету мы делали, когда только переселились в наш дом в 2009 году. Именно благодаря совместной работе мы с соседями сдружились и стали вместе украшать наш дом. Сейчас клумба, которую мы сажали, заметно преобразилась: появились многолетние яркие цветы, которые радуют нас до глубокой осени, - поделилась она опытом сотрудничества.

Зиля БАДРИЕВА.

Корзинка:

Жителей района приглашают принять участие во флешмобе и отметить вместе юбилей района. Правила просты: нужно прислать на электронную почту kir.inform@ufacity.info или выложить на страницах своих соцсетей фото, видео, рисунки с интересными историями, связанными с районом, и подкрепить хэштегами #КировскийрайонУфы, #ЮбилейКировского, #Кировский85. Материалы принимаются до 10 ноября.