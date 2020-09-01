Моторы строим на «отлично»

Работники ПАО «ОДК-УМПО» отметили профессиональный праздник - День машиностроителя. По этому случаю на предприятии состоялось торжественное собрание, участие в котором приняли министр промышленности и энергетики РБ Александр Шельдяев, председатель городского Совета Валерий Трофимов, глава администрации района Сергей Кожевников.

Поздравляя заводчан с праздником, управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко отметил:

- Трудолюбие и профессионализм стали визитной карточкой нашего предприятия не только в Башкортостане, но и в Объединенной двигателестроительной корпорации, и в России в целом.

ОДК-УМПО участвует во всех масштабных проектах Объединенной двигателестроительной корпорации: освоение и производство деталей и узлов перспективных двигателей для боевой и гражданской авиации, а также наземного применения, выпуск компонентов вертолетных двигателей по программе импортозамещения и другие.

Свое 95-летие 17 июля этого года ОДК-УМПО отметило открытием крупнейшего в стране производственно-технологического центра по изготовлению деталей и узлов вертолетных двигателей, рассчитанного на проектную мощность 350 моторокомплектов в год. За достигнутые трудовые успехи, большой вклад в создание конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции и многолетнюю добросовестную работу в день юбилея коллектив ОДК-УМПО был удостоен благодарности Госкорпорации Ростех.

В отрасли объединение занимает лидирующие позиции, обладая

компетенциями по разработке, производству, сервисному обслуживанию и ремонту газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производству и ремонту вертолетной техники.

Агния АСТАФЬЕВА.

Подпись к фото: Министр промышленности и энергетики РБ Александр Шельдяев вручает медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени токарю цеха 3а2 Г.Л. Акушеву.