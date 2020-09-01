На трассе - мотогонщики

На трассе, расположенной в лесопарковой зоне «Баланово», прошли соревнования по мотокроссу. В связи с пандемией календарь ежегодных региональных соревнований сократили, оставив три этапа чемпионата республики и один этап Кубка РБ. Из всех соревнований заключительный этап доверили принять Демскому району.

– Особенно отрадно, что мы принимаем соревнования в год 75-летия Великой Победы, ознаменовавшейся присвоением звания Героя России командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генералу Шаймуратову. Ведь именно из Демы отправлялась на фронт эта легендарная дивизия, – поприветствовала участников начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации Демы Татьяна Трофимова.

Надо сказать, что район имеет в мотоспорте давние традиции. Еще к началу 60-х годов восходит проведение республиканского мотокросса в честь Дня железнодорожника, когда вся Дема собиралась на карьере понаблюдать за соревнованиями. В районе деревни Баланово даже проводились мотокроссы на призы Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.

С начала 90-х годов трасса «Баланово» стала активно использоваться для проведения республиканских соревнований, привлекавших звезд мотоспорта из многих субъектов Российской Федерации и стран СНГ.

Сейчас эта трасса является одной из самых сложных в регионе и привлекает любителей мотоспорта возможностью показать в экстремальных условиях все свое мастерство.

– Приехал из Белорецка, занимаюсь мотогонками лет с десяти, в спорт привел папа, который был поклонником известного Габдрахмана Кадырова. Хоть сам и не участвовал в соревнованиях, но отец знает все о мотоспорте, не раз повторял все трюки Кадырова. Помню, в детстве мы любили с ним на пару гонять по трассам Мраткиной горы, где когда-то оседлал свой байк Габдрахман, – говорит участник соревнований Марат Галиуллин.

Но мотогонки это – прежде всего спорт. Чтобы поддерживать себя в форме, Марат занимается греко-римской борьбой, где у него уже есть первые успехи: в прошлом году он вместе с товарищами принимал участие в Международных детских играх и получил серебро, после чего смог защитить статус кандидата в мастера спорта. Юноша мечтает учиться в университет физкультуры имени Лесгафта в Санкт-Петербурге, после успеха на МДИ он уже получил право на поступление в главный спортивный вуз страны на внеконкурсной основе.

Алина ГАРИПОВА.

Корзинка

Всего на соревнования приехали 120 мотогонщиков из семи городов республики, а также из Магнитогорска, Оренбурга и Новотроицка. Призы разыгрывались в семи классах мотоциклов: самые юные гонщики в возрасте от 8 до 12 лет в классе до 65 кубических сантиметров; от 11 до 14 лет – в классе до 85 куб. см; от 13 до 18 лет – 125 куб. см; от 13 до 18 лет в классе «Открытый 1» и от 15 лет и старше в классе «Открытый 2».

Кроме того, Кубок Башкортостана разыгран и среди ветеранов в двух возрастных категориях: от 35 до 45 лет, от 45 и старше.

Результаты соревнований станут известны через несколько дней.