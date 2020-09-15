Тайна железного всадника

Недавно в одной из групп в социальной сети уфимка выложила старую фотографию с уменьшенной копией памятника Салавату Юлаеву на фоне невзрачного дома №8 по проспекту Октября. Среди молодого поколения сразу возникло недоверие – не фотошоп ли?

Начало начал

Застройка этой части города обсуждалась еще в генеральном плане конца 1940-х. А после объединения Уфы и Черниковска в 1956 году здесь планировали создать новый городской, и кто знает, какие архитектурные идеи воплотили уфимские архитекторы, если бы не постановление Никиты Сергеевича «Об архитектурных излишествах», положившее начало массовому строительству «хрущевок» по всей стране. Пятиэтажки с тонкими стенами и маленькими комнатами стали не только результатом экспериментальной жилищной программы, но и своеобразным символом эпохи 60-х. Только по приблизительным подсчетам в таких домах до сих пор проживает 8,6 млн россиян. В Москве уже давно идет активный снос «временного» жилья, но в наш город эта тенденция пока не дошла.

- Панельный дом открыл спасительную возможность расселения переполненных коммуналок. Дома серии К7 в своей первоначальной модификации строились до 1966-го. Это была самая знаковая, но, конечно, не единственная серия, - пишет искусствовед, специалист по архитектуре советского модернизма Николай Ерофеев. - Конечно, условия были далеки от идеала, но тогда никому и в голову не приходило их критиковать. Все недостатки были мелочью по сравнению с той колоссальной переменой в образе жизни, которая произошла благодаря новой строительной программе.

Существует несколько десятков серий, они во многом схожи и опираются на положения СНиПа 1957 года. По нормативам в квартире обязательно должна быть кладовая или встроенный шкаф, спальня (6 кв.м. на одного человека, 8 кв.м. на двоих), общая комната (не меньше 14 кв.м.), которая могла быть проходной. Такие дома строили в 60-х: дверь на кухню находилась в общей комнате, а высота потолка в санузлах была всего 2,3 метра. В народе шутили, что Хрущев соединил туалет с ванной, но не успел соединить потолок с полом. Самой лучшей серией считается «Ленпроект» 1-528, но в Уфе по ним построили не очень много домов.

О людях и дворике

Все квартиры сдавались с одинаковой отделкой, стояли типовые газовые плиты и колонки «Башкирия». Довольно необычным новшеством стал шкаф-холодильник с наружной стеной в полкирпича. Это «чудо» получило шуточное название «холодильник «Агидель».

«Хрущевки» уравнивали условия жизни на огромной территории.

- Всех соседей мы знали если не по именам, то в лицо, - вспоминает старожил Лилия Морозова. – Четвертый подъезд занимали работники «Башпроекта», которые и построили наш дом. Здесь жили специалисты, мастера, инженеры. Помню пожилого доктора – он был известным в Уфе педиатром и к нему постоянно приходили посетители. С приятным чувством вспоминаю семью Платоновых, трудившихся на «Гидравлике», Марину Васильевну Медведкову, много лет проработавшей завучем в школе № 100. Значительную часть квартир получили бывшие владельцы частных домиков, стоявших на месте новостроек. Многие из них не прочь были выпить и собирались по давней традиции во дворе.

Тогда они казались просторными и становились неким «третьим пространством»: местом общения, встреч, совместных дел. В чести были субботники: озеленяли, убирались, чистили снег. Выходили, конечно, не все, но желание сделать свой двор уютным было у многих.

- Папа лично высаживал кустарники и саженцы деревьев. Некоторые еще растут, другие уже отжили свой век, - продолжает Лилия Васиховна. – Стоял ли здесь памятник Салавату Юлаеву? Безусловно! По легенде это была копия, сделанная лично автором монумента, - Сосланбеком Тавасиевым. Только куда он исчез, никто не знает. В прошлом году на этом месте появился новый арт-объект - милая семья оленей.

Конечно, без малого 60 лет изменили эти места до неузнаваемости.

Когда типовые квартиры обживали первые новоселы, округа была пустынная: на месте улицы Зорге тогда еще был известный всем аэродром. В 1961 году начала работу фабрика «Мир», - вот, пожалуй, и вся «инфраструктура». Вечерами молодежь спокойно гуляла по проспекту: машин было мало, да и общественный транспорт не частил. Трамвайное кольцо, да троллейбус, который ходил лишь до улицы 50 лет СССР (тогда – Полтавская). Сегодня с остановки «ТРК «Мир»» можно уехать в любую точку города, а проспект Октября стал одной из самых оживленных магистралей города, уступив лишь «салаватке».

Екатерина Маркова.

Фото Валерия ШАХОВА.