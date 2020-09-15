Сине-оранжевых прибыло!

Автопарк специализированного автохозяйства пополнился шестью новыми мусоровозами производства «Москоммаша». Машины уже вышли на линию. Торжественная передача техники прошла вчера на площади перед администрацией города.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин, вручая водителям ключи от «КамАЗов», отметил, что на сегодняшний день идет реформа жилищно-коммунального хозяйства, и для «Спецавтохозяйства», которое выиграло конкурс и стало Региональным оператором по вывозу мусора, давно назрела необходимость замены техники.

- Работы много, и вопросы будем решать поэтапно, - сказал Ульфат Мансурович. - В прошлом году я здесь же вручал ключи от импортных машин, которые хорошо показали себя на практике. И вот теперь парк пополнился большегрузами отечественного производства.

Предприятие «Москоммаш» - ведущий производитель коммунальной техники FAUM, которая отличается современным видом, комфортностью для водителя и оператора и, главное, возможностью собирать больший объем мусора. И по цене она доступна. По словам представителя «Москоммаша» Вячеслава Фофанова, импортный аналог стоил бы в разы дороже. Специалисты подчеркивают такие качества машины, как экономность в использовании, экологичность и продуманность каждой детали. На церемонии вручения мы воочию убедились в ювелирной точности новой техники. К примеру, механизм захвата и подъема контейнера легко и бесшумно «берет» евроконтейнер (под него и заточена машина) и сам он тоже из полиматериалов, эстетичный, более удобен в работе, чем обычный стандартный).

Водители новых машин довольны приобретением. Теперь за два рейса, которые они обычно совершают смену, могут выполнить значительно больший объем работы.

Нужно заметить, что пополнение автопарка для городского хозяйства идет очень активно. В этом году уже получили 17 единиц техники для асфальтоукладки: катки, фрезы, тралы, 36 машин для коммунального хозяйства - погрузчики, пылесосы. Все это радует и вдохновляет службу чистоты. Ведь до начала реформы износ техники составлял почти 80 процентов, а сейчас она наполовину обновлена.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Андрея ВДОВИНА.