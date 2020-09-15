Полет фантазии в металле

Студентка художественно-гуманитарного колледжа Эвелина Янгличева приняла участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Ювелирное дело».

Эта профессия, по мнению Эвелины - сочетание творческого начала и готовности к кропотливому труду. Работа требует усидчивости, хорошего глазомера, аккуратности и художественных способностей. Девушка прекрасно рисует и шьет, тяга к рукоделию и ручной работе проявилась с детства, когда в руки попали маленькие круглогубцы, крутила из медной проволоки и бусин незамысловатые украшения. Теперь она искусно владеет миниатюрным лобзиком и паяльником, создавая изящные вещицы. Свой профессионализм девушка продемонстрировала на первом этапе конкурса, где заняла первое место.

- Подготовка занимала все свободное время: я тренировалась на деталях, вновь и вновь повторяла – выпиливала, склеивала, паяла мелкие элементы, стремясь сделать все быстро и идеально, - рассказывает Эвелина. На самом состязании выделяется определенное время, причем о том, что именно будут делать, не знает никто. Чертеж изделия присылают за несколько минут до старта, как и Skill Management Plan, обязательную часть системы контроля качества. Это дорожная карта, документ, где прописаны задания, сроки и ответственность каждого из участников.

На выполнение каждого модуля предоставляется несколько часов с перерывами, выдается металл и инструменты. На этих этапах важно выполнить все максимально точно – это не так и просто, ведь готовое изделие, каплевидный кулон с ажурными элементами, едва ли больше почтовой марки. В эскизе остается место и для креатива участника: пустое пространство в центре надо заполнить фантазийной деталью собственного изготовления. Регламентируется лишь направление полета мысли. Эвелина украсила кулон миниатюрной бабочкой, присевшей на цветок, – и победила.

В эти выходные прошел финал регионального конкурса. Результаты будут известны лишь в середине недели, но девушка настроена на победу. Она быстро осваивает новые знания, точна и аккуратна, образное мышление и наработанные навыки позволяют оригинально выражать полет фантазии в металле. Конечно, ее развитие было невозможным без помощи наставников – Эвелина тепло отзывается о преподавателях колледжа Минлегуль Давлетовой, Ирине Курбатовой и Ландыш Ахуновой.

Победит ли Эвелина в следующем конкурсе или нет – в любом случае связывает будущее с ювелирным делом. Уже сейчас есть договоренность с мастерской Solux о работе, которую можно будет совмещать с учебой. Впрочем, на этом настаивают и учителя: изготовление украшений на производстве позволит отточить полученные навыки, узнать тонкости и хитрости работы.

Юлия ПАХОМОВА.

КОРЗИНКА

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) проходит в республике до 21 сентября. Это ежегодный конкурс, входящий в национальный проект «Образование». В этом году впервые участники показывают свои знания в дистанционно-очном формате.

Эксперты будут следить за ходом соревнований в режиме реального времени и контролировать строгое соответствие регламенту. Оценка выступлений пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий: работы конкурсантов рассмотрят эксперты в домашнем регионе, удаленно или направят проекты экспресс-почтой в центры управления соревнованиями, которые расположились к Новокузнецке, Москве и Казани.